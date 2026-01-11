Las actividades en la naturaleza pueden moldear el carácter de niños y adolescentes, no sólo tienen que aprender en el aula

Purwakarta, VIVA – Crianza de los hijos niño Y adolescentes no sólo se habla de satisfacer las necesidades básicas, sino también de cómo formar su carácter, mentalidad y confianza en sí mismos desde una edad temprana.

Esto es lo que se refleja en la experiencia de 31 adolescentes de orfanato que participaron en el programa de formación de carácter Bright Future de Outward Bound Indonesia (OBI) en el área natural abierta del embalse de Jatiluhur, Purwakarta, Java Occidental. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Durante seis días, adolescentes de entre 14 y 18 años experimentaron un aprendizaje directo basado en la experiencia en la naturaleza. No sólo se les pone a prueba físicamente, sino que también se les capacita para ser independientes, trabajar juntos, tomar decisiones y afrontar desafíos con una actitud positiva. Un enfoque como este se considera relevante en el mundo de la crianza de los hijos, especialmente para los niños que crecen sin el apoyo total de sus padres.

El director ejecutivo de OBI, Neil Laksmana Kusumowidagdo, explicó que este programa fue diseñado para responder a las necesidades básicas de los niños en orfanatos de modelos a seguir y espacios reales de aprendizaje de personajes.

«Vemos que muchos niños en orfanatos, especialmente los huérfanos, crecen sin modelos a seguir que puedan ser modelos a seguir. Por eso, en cada grupo colocamos mentores que están presentes no sólo como compañeros, sino también como modelos a seguir. Nuestro objetivo es construir su carácter para que sea más duro, creativo y resistente», explicó Neil en su declaración, citada el domingo 11 de enero de 2026.

Los participantes se dividen en pequeños grupos y están acompañados por mentores que actúan como adultos solidarios en la crianza de los hijos. Realizan actividades como senderismo, cuerdas altas, orientación en canoa y acampada. Los niños también aprenden a cocinar ellos mismos, montar tiendas de campaña, leer mapas y gestionar su equipo personal. Esta actividad inculca indirectamente los valores de responsabilidad e independencia, dos cosas importantes en el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes.

La coordinadora del programa Bright Future, Adinda, dijo que la adaptación de los participantes fue rápida.

«Curiosamente, los niños apenas tropezaron con obstáculos importantes. La adaptación se produjo sólo el primer día. Después todo transcurrió sin problemas. Como estaban acostumbrados a vivir de forma independiente en el orfanato, su capacidad para cuidar de sí mismos, como por ejemplo cocinar, también era muy buena», explicó Adinda.