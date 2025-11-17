Noruega pone fin a 28 años de espera para clasificarse para la Copa del Mundo, Erling Haaland: ¡Se siente realmente loco!

VIVA – Atacante selección noruega, Erling Haalandno pudo ocultar su alivio tras confirmar que su país estaba nuevamente en el programa copa del mundo 2026. El delantero de 25 años admitió que la presión antes del partido decisivo era enorme.

«Estoy feliz, pero más aliviado. Hay mucha presión y otras cosas, y lo siento. Pero esto es divertido», dijo Haaland, citado en el sitio web oficial de la UEFA, el lunes.

Este éxito cerró la larga espera de Noruega, ausente durante 28 años, desde su última aparición en el Mundial de Francia 1998.



El jugador de la selección italiana, Davide Frattesi, se enfrenta a Erling Haaland

Noruega confirmó su boleto al Mundial 2026 luego de lograr una convincente victoria por 4-1 sobre Italia en el último partido del Grupo I en San Siro, Milán, el domingo 16 de noviembre de 2025, hora local.

En este partido crucial, Haaland fue pieza clave al marcar dos goles en dos minutos, aportación que enfatizó su papel como máquina de goles de Noruega. En total, cerró la fase de clasificación con un récord extraordinario: 16 goles en ocho partidos.

Haaland dijo que estaba orgulloso de poder hacer una contribución real para que su país regrese al escenario más importante del fútbol mundial.

«Se trata de entrar en situaciones en las que puedo anotar, y hoy logré hacerlo dos veces. Es una locura total. Estoy orgulloso y es fantástico», dijo.

También destacó la victoria sobre Italia como prueba de que Noruega tiene ahora un carácter de juego más maduro.

«El hecho de que hayamos podido venir aquí y ganar 4-1 demuestra que somos un poco impredecibles. Esto es suficiente para que todos lo sepan», dijo Haaland.