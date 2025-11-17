La serie Mars de Alyssa Carson aterriza en Studio Blo, Disruptor Studios

Con sede en Mumbai Estudio Blo se ha asociado con Estudios disruptores en «Alicia Carson: Listo para el despegue”, señaló el indio. AI La primera coproducción estadounidense de un estudio de cine.

La serie de no ficción sigue a la astrobióloga y entusiasta del espacio Alyssa Carson, de 24 años, quien se ha estado preparando desde los tres años para convertirse en el primer ser humano en poner un pie en Marte. La producción impulsada por IA utilizará tecnología avanzada para visualizar vida humana potencial en Marte en diferentes períodos de tiempo: 10, 50 y 100 años en el futuro.

Desarrollada en colaboración con Carson y un equipo de científicos planetarios y especialistas en inteligencia artificial, la serie tiene como objetivo combinar narración cinematográfica con precisión científica y visualización de inteligencia artificial para explorar la futura exploración espacial humana.

Studio Blo: el equipo detrás Serie de IA de Shekhar Kapur «Warlord» – y Disruptor Studios, habían dio a conocer una asociación mes pasado.

«Esto marca la primera colaboración impulsada por IA de la India para una serie de televisión internacional entre un estudio indio y un productor de Hollywood, un hito del que estamos increíblemente orgullosos», dijo Dipankar Mukherjee, cofundador y director ejecutivo de Studio Blo. «En Studio Blo, nuestra visión siempre ha sido contar historias que inspiren y trasciendan fronteras, y este proyecto hace exactamente eso».

Chad Greulach, productor ejecutivo y fundador de Disruptor Studios, destacó la innovación técnica de la producción. «Llevar la misión de Alyssa Carson a la pantalla sería prácticamente imposible sin Dipankar y el equipo de Studio Blo», dijo. «Este proyecto no sólo es innovador en concepto, sino que demostrará a la comunidad creativa en general que la IA es menos una amenaza y más una herramienta para crear historias y escenas que antes habrían sido prohibitivamente costosas de producir».

La asociación representa la expansión continua de Studio Blo en los mercados internacionales, posicionando la tecnología de inteligencia artificial de la India como un puente entre la innovación local y la narración global.