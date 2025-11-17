Evidencia real de compromiso con el servicio al cliente: Bank bjb obtiene el premio Excelente en el premio ICSQ 2025

Jacarta – Diversas innovaciones realizadas banco bjb en la mejora de la calidad del servicio a clientes volvió a dar dulces frutos. Esta vez, bank bjb logró ganar el prestigioso Premio a la Calidad del Servicio al Cliente de Indonesia 2025 (Premio ICSQ 2025) organizado por la revista SWA en colaboración con Business Digest.

Este premio se otorga a las marcas que se consideran capaces de mantener una calidad de servicio constante y satisfacer las necesidades de los clientes. En este evento, el banco BJB obtuvo el primer premio con el título Excelente en la categoría Banco de Desarrollo Regional.

Este logro es una prueba concreta de que el compromiso del banco BJB de ofrecer el mejor servicio a los clientes sigue dando resultados positivos. No te centres sólo en el desarrollo producto y tecnología, bank bjb también construye continuamente una cultura de servicio que prioriza la satisfacción del cliente.

Este premio es una motivación adicional para que todos los empleados de BJB continúen brindando servicios superiores, humanistas y basados ​​en la tecnología. bank bjb agradece la confianza y el reconocimiento de los clientes por parte de la revista SWA. Este premio es un estímulo para seguir innovando para dar el mejor servicio.

Durante los últimos años, bank bjb ha seguido modernizando diversas líneas de servicios, desde la transformación digital hasta el aumento de la capacidad de recursos humanos en primera línea. Esta innovación incluye el desarrollo banca móvil DIGI bank bjb, además de ampliar el ecosistema de servicios digitales que facilita las transacciones de los clientes dondequiera que se encuentren.

Estos esfuerzos son parte de la estrategia centrado en el clientedonde las necesidades y experiencias del cliente están en el centro de cada desarrollo de producto y política de la empresa. Con este enfoque, Bank BJB puede mantener la fidelidad de sus clientes y, al mismo tiempo, ampliar la gama de servicios.

La consistencia del banco bjb en el mantenimiento de la calidad del servicio también se puede ver en la forma en que este banco se adapta a los cambios en el comportamiento de los clientes. bank bjb continúa mejorando su sistema de servicios para hacerlo más rápido, más eficiente y relevante para los estilos de vida modernos.

El jurado valoró que la calidad del servicio de bjb refleja una combinación de profesionalismo, tecnología y empatía por las necesidades del cliente. Ésta es una razón importante detrás del logro del banco BJB en el Premio ICSQ 2025.