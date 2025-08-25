Noida: Asesinato de dote acusado herido en el despido de la policía, arrestado







Un hombre acusado de poner a su esposa en llamas por una demanda de dote de 36 lakh de Rs fue disparado en su pierna por la policía mientras huía de la custodia el domingo en Gran Noidadijo un oficial. Vipin Bhati estaba siendo escoltado para un control médico de rutina alrededor de las 1.30 pm cuando intentó huir, según el Gautam Buddh Nagar Police Pro. «Fue perseguido y detenido después de recibir un disparo en la pierna», dijo el oficial.

Bhati, un nativo de Pueblo de Sirsa Bajo los límites de la estación de policía de Kasna, fue arrestado el sábado después de que un video inquietante apareció en las redes sociales mostrándole a él y a otra mujer agrediendo a su esposa, Nikki, y arrastrándola por el cabello. Otro clip mostró a Nikki, severamente quemado, caminando por una escalera antes de colapsar. Ella sucumbió a Burns mientras lo llevaban a un hospital el jueves por la noche.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente