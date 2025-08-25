Los rivales de los Lakers confirman las conversaciones comerciales de Giannis Antetokounmpo

El Cohetes de HoustonUn rival de la Conferencia Oeste de los Lakers de Los Ángeles, preguntó con el Milwaukee Bucks Según un potencial, Giannis Antetokounmpo intercambia esta temporada baja, según el gerente general de los Rockets Rafael Stone.

En una entrevista con ESPN Houston Radio, Stone confirmó que los Bucks lo derribaron cuando lo verificó con ellos sobre el comercio por el MVP dos veces.

«No», dijo Stone cuando se le preguntó si los Rockets podrían aterrizar Antetokounmpo a través del intercambio antes de la temporada 2025-26. «Trato bien con Jon Horst (Bucks GM), realmente me gusta. Jon estaba muy claro que no estaban haciendo nada. Entonces, eso fue todo».

La noticia llega como una mala noticia no solo para los Lakers, sino a otros 28 equipos de la NBA que han estado buscando comerciar por el MVP de las Finales de la NBA de 2021. Aunque Antetokounmpo aún no ha solicitado un intercambio oficialmente, Shams Charania de ESPN ha mantenido repetidamente que el «monstruo griego» es incierto sobre su futuro a largo plazo en Milwaukee.

Giannis Evaluación del futuro: informes

Charania informó a principios de agosto que Antetokounmpo y los Bucks tuvieron varias conversaciones esta temporada baja sobre su futuro más allá de la campaña 2025-26.

«Creo que todavía está en su proceso de evaluación, haciendo algunas preguntas difíciles», dijo Charania a ESPN Milwaukee.

«Y las preguntas que he escuchado desde el día del comercio de Myles Turner y el Damian Lillard Search-and-Waive, ¿puedo ganar otro campeonato en Milwaukee? ¿Puedo ganar con esta lista? No solo el próximo temporada, sino en 2026, 2027, porque con toda probabilidad, esta corona será la lista de este próximo año, el año después».

Charania duplicó sus informes sobre «Get Up» de ESPN sobre Antetokounmpo.

«Las fuentes me dicen que todavía no hay nada en piedra sobre si Giannis Antetokounmpo se quedará en Milwaukee o si se irá. Y así, continúa evaluando su futuro», dijo Charania, a través de Sports de Yahoo.

«Le informé a mediados de mayo que está evaluando si su mejor ajuste es en Milwaukee o es en otro lugar. Y ese proceso continúa. Ha habido algunas conversaciones muy reales durante la última semana más o menos».

Los Lakers tienen grandes planes en 2026, 2027

Los Lakers podrían abrir más de $ 60 millones en espacio en el límite en la temporada baja de 2026, que según los informes planean usar para atraer a Nikola Jokic o Antetokounmpo para unirse a Luka Doncic, quien está firmado durante la temporada 2028-29 (opción de jugador en 2028).

Tanto Jokic como Antetokounmpo se convertirán en agentes libres sin restricciones en 2027, a menos que firmen extensiones de antemano. De acuerdo a Insiders de ESPNLos Lakers harán una carrera para ambas superestrellas con un potencial de $ 100 millones en espacio de capitalización en 2027.

«Una situación ideal es desarrollar los contratos que expiran a los jugadores que pueden ayudar ahora y la próxima temporada, incluso si eso significa no tener espacio en el límite por primera vez desde 2019. Eso pondría a los Lakers en una posición de tener cerca de $ 100 millones en espacio de capitalización en 2027.

«Ese es el verano en que Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell y el ex hombre de los Lakers, Davis, pueden convertirse en agentes libres. El atractivo de jugar con Doncic, el mercado de Los Ángeles, la nueva propiedad y el espacio de la capa podrían ser una combinación frúttima».

Mientras tanto, los Lakers tienen una gran decisión que tomar en Austin Reaves, quien puede convertirse en un agente libre sin restricciones en 2026. Según los informes, Reaves rechazó una oferta de cuatro años y $ 89.2 millones Esta temporada baja y prefiere que se les pagara $ 30 millones al año.