Miles de policía fueron movilizadas, alerta de Yakarta para enfrentar la manifestación de estudiantes y trabajadores en el DPR

Yakarta, Viva – La capital está en espera. Miles alumno Y obrero abarrotará el área RPD/MPR, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025, para celebrar una manifestación masiva.

La Policía del Metro Central de Yakarta aseguró que se revelara hasta 1.250 personas para mantener la acción. Esto fue revelado por el jefe de la Sección Central de Operaciones de la Policía del Metro de Yakarta, Comisionado Adjunto Senior de la Policía de Kahfi.

«Personal de seguridad 1.250 personal», dijo.

Kahfi enfatizó que las autoridades priorizarían los enfoques persuasivos y humanistas. Se aseguró de que la policía estuviera lista para servir a la masa de acción que quería expresar sus opiniones.

«Estamos listos para servir a nuestros hermanos que desean expresar sus opiniones. Por favor, dé discursos de manera ordenada», dijo.

Aun así, la policía todavía recordó que la manifestación se realizó pacíficamente y no causó caos. Porque, la libertad de opinión es el derecho de ciudadanos garantizados por la ley, pero aún debe estar en el corredor de la ley.