No tener permiso de la primera esposa para la poligamia, dice el Mago Rojo, en el Fiqh islámico no es un requisito

Jacarta – Última confesión mago rojo ha vuelto a llamar la atención del público. Admitió abiertamente que cuando decidió practicar la poligamia en 2022, no pidió permiso a su primera esposa.





nombre real del propietario Marcel Radhival Esto explica los antecedentes de su decisión. Destacó que existen diferencias fundamentales entre las disposiciones del Fiqh islámico y la ley estatal que se aplica en Indonesia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



mago rojo





Según él, desde la perspectiva del Fiqh islámico, el permiso de la primera esposa no es un requisito legal para un segundo matrimonio. Ésta era la base de su pensamiento en ese momento.

«Bueno, hay dos leyes sobre el consentimiento en Indonesia. La primera es la ley islámica Fiqh. En el Fiqh islámico, el consentimiento de la primera esposa no es una condición para el matrimonio», dijo el Mago Rojo cuando se reunió en la zona de Gandaria, en el sur de Yakarta, el lunes 16 de febrero de 2026.





Luego continuó comparando las reglas religiosas y las reglas estatales. Marcel admitió que según la ley indonesia se requiere el permiso de la primera esposa, especialmente para la tramitación de documentos oficiales de matrimonio.

«Bueno, si hay una segunda ley indonesia. Según la ley indonesia, según el acuerdo en Indonesia, se requiere el permiso de la primera esposa para el procesamiento de documentos. Bueno, porque este matrimonio es adoración, este matrimonio es parte de la adoración, por lo tanto en ese momento en 2022 vi la condición de mi primera esposa que también estaba enferma», dijo nuevamente.

En ese momento, se sabía que su primera esposa, Tika Mega Lestari, padecía anemia aplásica. Marcel dijo que le habían diagnosticado la enfermedad antes de volverse a casar. Admitió que tuvo que ir y venir de hospitales y viajar a Yakarta durante ese período hasta que finalmente lo conoció. Reina Rizky Nabila.

«La anemia aplásica solía ser, antes era grave, todavía no estaba casado, no estaba casado cuando descubrí que tenía anemia aplásica. Así que después de enterarme, fui y volví al hospital y luego a Yakarta. Así que finalmente conocí a Ratu mientras estaba en el trabajo, en uno de los trabajos», explicó. .

Además, Marcel admitió que tenía sus propias preocupaciones acerca de transmitir sus planes para su segundo matrimonio a su primera esposa. Sintió que la salud y el estado mental de su esposa podrían verse afectados si se enteraba de esta noticia. Por otro lado, cree que puede desempeñar sus responsabilidades de manera justa.