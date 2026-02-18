Muere Innalillahi, madre del alcalde de Bandung, Muhammad Farhan

Bandung, VIVA – El Gobierno de la ciudad de Bandung (Pemkot) expresa sus condolencias por la muerte de Nani Rubiyani, madre Alcalde de Bandung Mohamed FarhanCual morir el martes 17 de febrero a las 22.58 WIB en Bogor.





El secretario regional de la ciudad de Bandung, Iskandar Zulkarnain, en representación del gobierno de la ciudad de Bandung y del pueblo de la ciudad de Bandung, expresó su más sentido pésame por la muerte de la madre de Muhammad Farhan.

«Innalillahi wa innailaihi rojiun. Nosotros, la familia extendida del gobierno de la ciudad de Bandung, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de Madre «Nani Rubiyani, madre del alcalde de Bandung, Muhammad Farhan», dijo Iskandar en un comunicado recibido en Bandung el miércoles.





Según la información, el fallecido fue enterrado en la residencia familiar en Jalan Penggalang número 1, Complejo Agrícola Loji, ciudad de Bogor.

El plan es enterrar al fallecido el miércoles alrededor de las 09:00 horas en el Complejo Agrícola Loji TPU, en la ciudad de Bogor.





También rezó para que el alcalde de Bandung y las familias que quedaron atrás recibieran fortaleza y fortaleza para afrontar esta terrible experiencia.

«Rezamos para que el alcalde y toda su familia tengan paciencia, fortaleza y fortaleza para enfrentar esta prueba. Que todos los hechos del difunto sean aceptados y se conviertan en una luz en su tumba», dijo.

El gobierno de la ciudad de Bandung también invita a toda la comunidad a orar por el difunto para que encuentre el mejor lugar ante los ojos de Dios Todopoderoso y para que la familia que quedó atrás reciba fortaleza. (Hormiga)