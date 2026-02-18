El sello de aprobación de Jurgen Klopp para el objetivo de transferencia del Man United que «le encanta todo»

Jurgen Klopp ha dejado claro su opinión sobre un objetivo de transferencia del Manchester United

Jurgen Klopp ha hablado muchas veces bien de Alexis Mac Allister (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Jurgen Klopp ya dejó clara su opinión sobre el posible portero transferido del Manchester United, Alexis Mac Allister, con elogios al jugador del Liverpool.

El lunes, The Mirror informó que el United está considerando una oferta impactante por el mediocampista por parte de sus feroces rivales. Se dice que los jefes de Old Trafford están siguiendo de cerca al internacional argentino en medio de rumores de que podría dejar Anfield este verano después de firmar por una tarifa inicial de £ 35 millones procedente de Brighton en junio de 2023.

Mac Allister, que ganó el título de la Premier League con Arne Slot la temporada pasada, no ha logrado igualar esa forma esta temporada, en gran medida después de haber sido una campaña difícil para el sudamericano. Mientras tanto, el United está ansioso por agregar un mediocampista central listo para la Premier League este verano y podría enojar al Liverpool si hace un movimiento por el jugador de 27 años, que tiene contrato hasta 2028.

Si bien es muy poco probable que los jefes de Anfield aprueben su salida a un rival histórico, el interés del United no es sorprendente dada la calidad que posee el ganador de la Copa del Mundo 2022. Su excepcional talento en el mediocampo central fue destacado a menudo por su ex entrenador del Liverpool, Klopp, quien lo trajo a Merseyside y lo entrenó durante una temporada antes de irse para ocupar su puesto actual en Red Bull.

El alemán elogió al «increíble» Mac Allister después de sólo unos meses de trabajar con él. Klopp dijo: «Es un jugador fantástico y me encanta todo sobre él. Es súper inteligente, tácticamente y también fuera del campo, así que es muy divertido trabajar con él».

Más adelante en la temporada 2023/24, cuando Klopp se acercaba al final de su legendario mandato, destacó la personalidad de Mac Allister fuera del campo y lo etiquetó como uno de sus favoritos en el vestuario, lo que la jerarquía del United sin duda tomaría como una señal alentadora.

Klopp dijo: «Ha sido entrenado de la mejor manera posible. Es muy educado, confiado, divertido, inteligente y un futbolista increíble. ¡Dios mío! Ves el entrenamiento y los entrenadores se miran entre sí como, ‘Guau, ¿qué fue eso?’ Y sólo de vez en cuando lo ves en los juegos. [because] En primer lugar, todavía entrenamos más a menudo que jugamos.

Mac Allister ha sido vinculado al United después de una temporada de altibajos hasta el momento (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images)

«Cómo interactúa con los otros muchachos, cómo naturalmente tomó al departamento de jugadores de campo sudamericanos bajo su protección, sin decirles qué hacer, cómo se unieron. Es increíble».

«Me encantó desde el primer momento que nos conocimos antes de ficharlo y cuando conocí a su padre. La comprensión del fútbol en su familia es claramente insuperable: padre ex profesional, tío ex profesional, hermanos profesionales, primos profesionales. Todos comen y respiran fútbol y eso es tan bueno.

«Por supuesto que lo amo. No sé de dónde sacan los chicos que es una especie de mascota o favorito del gerente, porque tengo muchos, pero sí, ¡definitivamente es uno de ellos!»

En abril de 2024, Mac Allister salvó puntos cruciales contra el Sheffield United con un disparo de larga distancia, lo que llevó a Klopp a hablar sobre su impacto desde todas las posiciones del campo. Klopp dijo: “Es un jugador súper importante para nosotros, un gran chico.

Klopp elogió repetidamente a Mac Allister (Imagen: RONNY HARTMANN, AFP vía Getty Images)

«Conocí a su padre después del partido. Él dijo gracias, yo dije gracias. ¡Esa fue la conversación completa! También dije hola y luego mi español terminó. Gran jugador, gran chico y muy feliz por el Liverpool de haberlo contratado».

«No se trataba de que estuviera en la posición equivocada. También hizo un buen partido en la primera parte. Puedes jugar un partido como este con un seis si quieres. Cuando hablamos de Macca, ¿es mejor con un ocho o con un seis? Hay dos temas diferentes de los que hablar».

«Uno de ellos es su papel defensivo. Obviamente fue muy bueno. También lo prefiero en la octava división, pero no jugamos en el país de los sueños. Esta noche tuvimos un problema en la posición y al final lo logramos. El impacto que puede tener es enorme desde todas partes».

La versatilidad, personalidad y experiencia de Mac Allister lo convertirían en un activo valioso para cualquier equipo, aunque el United tendría que trabajar particularmente duro para agregar su nombre a la lista de jugadores que habrán jugado para ambos clubes, incluidos Michael Owen y Paul Ince, el próximo verano.