No te arrepientas de no haber llevado un Sim, esta es la sanción

Yakarta, Viva – Licencia de conducir (SIM) es un documento obligatorio que debe ser propiedad de todos los que conducen un vehículo motorizado en la carretera. SIM no es solo una tarjeta de identidad, sino una prueba de que alguien ha aprobado la prueba de teoría y la práctica de conducción de acuerdo con las reglas.

Leer también: Formas y costos de extender SIM Online 2025: Fácil, rápido, sin hacer cola



Ley número 22 año 2009 sobre el tráfico y el transporte por carretera (Uu lt) enfatizó que había dos violaciones diferentes relacionadas con SIM, a saber, no tener un SIM y tenía un SIM, pero no lo trajo. Ambos violan la ley, pero las sanciones son diferentes.

Como se cita Viva automotriz, El lunes 11 de agosto de 2025, en el artículo 281 de la ley de LLAJ regula, cada persona que conduce un vehículo motorizado sin tener un SIM al que se mencione en el Párrafo 77 (1) será sentenciado a un máximo de cuatro meses o una multa máxima de RP. 1 millón.

Leer también: Las formas y los costos se extienden en línea en línea 2025: fácil, rápido, sin hacer cola!



Esta violación se considera grave porque el conductor no tiene la legalidad para conducir. Sin un SIM, una persona aún no ha probado oficialmente su capacidad para controlar los vehículos y comprender las reglas de tráfico. El riesgo de violaciones y accidentes se considera más alto.

En contraste con eso, el artículo 288 párrafo (2) de la ley de LLAJ regula las sanciones para los automovilistas que realmente tienen un SIM, pero no pueden mostrarlo cuando los oficiales lo solicitan. Las sanciones tienen una prisión máxima de un mes o una multa máxima de RP. 250 mil.

Leer también: Tarifas para hacer un nuevo SIM 2025, oficialmente sin corredores



Aunque no es tan pesada como una violación de «sin sim», esta regla aún debe ser obedecida. SIM siempre debe ser llevado cada vez que conduce, tanto para fines de examen de rutina o si está involucrado en una situación de emergencia en la carretera.

El SIM funciona como prueba de capacidad de conducción y la identidad oficial del conductor. La obligación de traerlo facilita a los oficiales garantizar la legalidad del conductor en el campo. Además, esta regla también apoya los esfuerzos para mantener la seguridad de otros usuarios de la carretera.