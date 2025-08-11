Jammu y Cachemira: la operación antiterrorista continúa en Kishtwar el día 2







Después de los disparos de las fuerzas de seguridad indias en el terrorista el domingo, la operación para contrarrestar a los terroristas en el valle continúa el lunes también. El ejército indio el lunes, mientras continuaba su operación antiterrorista se lanzó en el área general de Dul en Kishtwarintercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad y los terroristas.

Sin embargo, los detalles en vivo de la operación aún no están disponibles, pero la situación en Kishtwar no parece pacífica. Las imágenes diferidas de Kishtwar mostraron a los soldados del ejército mantener guardia un día después de que se intercambiaron disparos mientras establecía contacto con terroristas el 10 de agosto, según la agencia de noticias ANI.

Mientras se dirigía a la operación que ha estado sucediendo en la región de Kishtwar, el Cuerpo de Caballeros Blancos en su cuenta de redes sociales publicó que las tropas están llevando a cabo una operación basada en inteligencia para establecer contacto con terroristas en el área.

El Post agregó: «El contacto con #terroristas alerta a las tropas del ejército indio, mientras realizaba una operación basada en la inteligencia, ha establecido contacto con terroristas en el área general de Dul en Kishtwar en las primeras horas del 10 de agosto de 2025. Se intercambiaron disparos. Operación en progreso».

La operación antiterrorista en la región de Kishtwar se lanzó un día después de dos soldados, Lance Naik Pritpal Singh y Sepoy Harminder Singh, fueron asesinados en el cumplimiento del deber durante otra operación en el sur de Cachemira de Cachemira Distrito de Kulgam. Para honrar la contribución de los dos soldados que desafortunadamente perdieron la vida protegiendo al país, el Cuerpo de Chinar les rindió homenaje a ellos, señalando su coraje y dedicación.

Mientras rinde homenaje a Lance Naik Pritpal Singh y Sepoy Harminder Singh, «Chinar Corps honra el sacrificio supremo de los Bravehearts, L/NK Pritpal Singh y Sep Harminder Singh, en línea de deber por la nación. Su dedicación y la dedicación nos inspirarán para siempre. El ejército indio expresa su más profunda más profunda y se mantiene en el deber con el valor de la nación. El Cuerpo de Chinar del Ejército publicado en X.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, hasta ahora, un terrorista ha sido neutralizado en la operación de Kulgam, durante un tiroteo en el área de Akhal hace casi una semana. La operación antiterrorista se realizó en coordinación con el ejército indio, Policía de Jammu y CachemiraCRPF, y el Grupo de Operaciones Especiales (SOG), que continuaron de la noche a la mañana.

En una publicación anterior, Chinar Corps también declaró: «Op Akhal, Kulgam. Los tiroteos intermitentes e intensos continuaron durante la noche. Las tropas de alerta respondieron con fuego calibrado y apretaron el soga mientras mantuvieron el contacto», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





