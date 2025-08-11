¿Dónde está el ex VP Jagdeep Dhankhar? Sanjay Raut escribe a Amit Shah







El líder de Shiv Sena-Ubt, Sanjay Raut, ha escrito al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, buscando conocer el paradero del ex vicepresidente Jagdeep DhankharAfirmar que los intentos de llegar a él no han tenido éxito.

Dhankhar renunció como vicepresidente el 21 de julio, el primer día de la sesión del Monzón del Parlamento, un desarrollo que fue una sorpresa para muchos.

«No ha habido información sobre el paradero de nuestro (ex) Vicepresidente (ex). ¿Cuál es su ubicación actual? ¿Cómo es su salud? No hay claridad sobre estos asuntos. Algunos miembros del Rajya Sabha intentaron contactarlo pero no tuvieron éxito», dijo Raut en su carta a Shah con fecha del 10 de agosto.

El líder de Shiv Sena-Ubt compartió la carta en X el lunes.

Raut dijo que los rumores están circulando en Delhi que Dhankhar ha sido limitado a su residencia y, según los informes, no está seguro.

«No ha habido comunicación con él o su personal, lo cual es una preocupación grave», dijo.

«¿Qué ha pasado exactamente a nuestro (ex) vicepresidente? ¿Dónde está? ¿Cómo está su salud? ¿Está a salvo? La nación merece saber la verdad sobre estas preguntas», dijo.

La semana pasada, el jefe de Shiv Sena-Ubt, Uddhav Thackeray, preguntó sobre el paradero de Dhankhar. «¿Dónde está el ex vicepresidente ahora? Este es el tema que debe discutirse», dijo en una conferencia de prensa aquí el jueves.

Raut, un miembro de Rajya Sabha, dijo algunos de sus colegas del Casa superior están considerando presentar una petición de escritura de Habeas Corpus en la Corte Suprema, ya que están realmente preocupados por Dhankhar.

«Antes de llamar a las puertas de la Corte Suprema, pensé que era prudente buscar esta información. Espero que comprenda mis sentimientos y proporcione información genuina sobre el paradero actual de Dhankhar y su seguridad y salud», dijo Raut.

Más temprano el sábado, el diputado de Rajya Sabha, Kapil Sibal, dijo que el paradero del ex vicepresidente Jagdeep Dhankhar no se ha conocido desde su renuncia y exigió que el ministro de Interior de la Unión, Amit Shah, emita un comunicado sobre el asunto.

«Después de su renunciaNo sabemos nada sobre su paradero. Anteriormente había oído hablar de las damas `Laapataa` Pero esta es la primera vez que escuché sobre el vicepresidente de ‘Laapataa`, a los periodistas Sibal.









