No sólo los humanos, los galones también pueden envejecer

Jacarta – Larga vida suele ser sinónimo de hombrepero hallazgos recientes muestran que incluso galones de agua potable pueden «continuar edad«Este fenómeno surgió en medio del alto consumo de agua potable en botellas reutilizables de un galón por parte del público.

Lea también: ¡Los empleados se preparan! Una encuesta dice que la IA cambiará el 89 por ciento de los empleos en 2026



El término galones viejos se refiere a galones que se han utilizado durante años pero que aún circulan a nivel de consumidor. Esta condición es preocupante porque se utilizan galones como recipientes para el agua potable que se consume todos los días.

Debido a que se utilizan repetidamente, lo ideal es controlar periódicamente la edad y el estado de los galones reutilizables para garantizar que sigan siendo aptos para su uso. Esta supervisión es importante para que los aspectos de seguridad del embalaje se mantengan durante toda su vida útil.

Lea también: La prueba de la vida desde el punto de vista del Islam: la promesa de Dios para los servidores pacientes



La Comunidad de Consumidores de Indonesia (KKI) planteó esta cuestión a través de investigaciones de campo en Jabodetabek. La investigación se llevó a cabo en 60 tiendas de comestibles repartidas en Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi.

Esta investigación es una continuación de las conclusiones de KKI del año anterior, que se consideró que no habían mostrado ningún cambio significativo. El informe sobre los resultados de la investigación se presentó a la Agencia Nacional de Protección al Consumidor (BPKN) con la recomendación de retirar del mercado los galones de más de dos años.

Lea también: ¡Reveló! Los 2 esqueletos carbonizados en el edificio Kwitang ACC que se incendió son Reno y Farhan



En sus conclusiones, KKI encontró galones reutilizables cuya antigüedad había excedido el límite de uso normal. Todavía se encontraron galones con el código de producción de 2012 circulando en Bogor, mientras que la producción de 2016 todavía se vendía en Tangerang.

En general, alrededor del 57 por ciento de los galones inspeccionados tenían más de dos años. De hecho, varios expertos recomiendan utilizar galones de policarbonato dentro de un plazo determinado para mantener la idoneidad del embalaje.

«Cuando encontramos un galón que tiene 13 años, ya no es una señal de alerta, es una sirena de peligro», dijo el presidente del KKI, David Tobing, citado en un comunicado oficial, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Además de la edad, el estado físico de Galón también está en el punto de mira. Alrededor del 80 por ciento de los galones parecían opacos y sin brillo, mientras que el otro 55 por ciento se encontró en condiciones lamentables y polvorientas.

«Los galones en estas condiciones todavía se venden libremente y esto es una nota seria para la protección del consumidor», dijo David. Según él, la idoneidad del embalaje debería ser la principal preocupación en la distribución de agua potable.