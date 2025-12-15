Se lanza el libro de historia de Indonesia 2025 y el Ministerio de Cultura garantiza una redacción científica e independiente

VIVA – Los esfuerzos por reescribir la historia nacional han vuelto a llamar la atención del público. Respondiendo a diversas preguntas e inquietudes que surgieron, el Ministerio de Cultura de la República de Indonesia enfatizó que la preparación de libro de historia Indonesia: La dinámica nacional en las corrientes globales se lleva a cabo de forma independiente, transparente y basada en estrictos principios científicos. Este gran proyecto está diseñado como una referencia académica así como un instrumento importante para fortalecer la identidad nacional en medio de la globalización.

Lea también: Lanzamiento anticipado del libro de historia de Indonesia: Dinámica nacional en las corrientes globales, Fadli Zon: Enriquecimiento de conocimientos comunitarios



El director general para la Protección de la Cultura y la Tradición, Restu Gunawan, explicó que el papel del Ministerio de Cultura no entra en el ámbito del fondo de la escritura. Se dice que el gobierno sólo actúa como un facilitador que abre espacios para que los académicos trabajen profesionalmente sin interferencias de intereses políticos prácticos.

«Determinar la dirección de la escritura, nombrar al autor y controlar el contenido son enteramente responsabilidad del editor de campo y del editor general. Con este mecanismo aseguramos que el libro cumpla con altos estándares académicos y calidad científica», subrayó, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Lea también: La firma de Ijen: las ventajas más extremas del geoparque. ¿Por qué Ijen es el modelo UGGp más exclusivo de Indonesia?



Además, Restu enfatizó que la publicación de este libro de historia no es sólo un proyecto para documentar el pasado, sino que es parte de una estrategia cultural nacional para construir el carácter nacional y la conciencia colectiva del pueblo indonesio.

«La publicación de este libro es una parte integral de los esfuerzos para promover la cultura nacional. La preparación de este libro resultó en 7.958 páginas en 11 volúmenes», dijo Retu Gunawan.

Lea también: No sólo los humanos, los galones también pueden envejecer



En el proceso de redacción participaron cientos de historiadores de diversos orígenes y regiones científicas. Todos los autores trabajan bajo la supervisión de un editor general y un editor de volúmenes de reconocidas universidades de Indonesia. Este enfoque se adopta para garantizar la objetividad, la diversidad de puntos de vista y la apertura a la crítica académica y a las aportaciones del público.

La credibilidad académica de este libro se ve reforzada por la participación de editores de instituciones como la Universidad de Indonesia, la Universidad Gadjah Mada, la Universidad Airlangga, la Universidad Diponegoro, la Universidad Hasanuddin, la Universidad Andalas y la Sociedad de Historiadores de Indonesia. Esta diversidad se considera importante para que la narrativa histórica no esté dominada por una única perspectiva.

El profesor de Historia de la Universidad de Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, considera que la presencia de este libro es muy relevante para los desafíos actuales de la nación, especialmente en medio de la rápida globalización, la disrupción digital y el aumento de los engaños y la pseudohistoria.