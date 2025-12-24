No sólo es eléctrica, esta moto tiene cerebro y puede mantener su propio equilibrio

Jacarta – La industria de los vehículos de dos ruedas entra en una nueva fase con la presencia de Omoway que inauguró su sede regional del Sudeste Asiático (Sede Regional) en Yakarta.

Este edificio de diez pisos es un símbolo de los serios pasos que está dando la compañía para lograr la era Smart Motorcycle 3.0, que es la etapa en la que motocicleta no sólo basado en electricidad, sino también inteligente, conectado y capaz de mantener el equilibrio de forma automática.

Esta medida continúa el impulso tras el lanzamiento del prototipo Omo X que atrajo la atención mundial en junio pasado. Este modelo está preparado para ser la primera moto eléctrica inteligente de producción masiva con tecnología de autoequilibrio activo.

Este sistema permite que la motocicleta se mantenga estable a bajas velocidades y ayuda al conductor a reducir el riesgo de perder el equilibrio en condiciones de tráfico intenso, una situación muy habitual en las grandes ciudades de Indonesia.

La tecnología fue desarrollada por un equipo de ingenieros con más de una década de experiencia en el sector de los vehículos eléctricos inteligentes. Omoway adapta la tecnología automotriz propia de un automóvil, como sensores de alta precisión y algoritmos de estabilidad, a una plataforma de dos ruedas.

El fundador de Omoway, Todd, enfatizó que la empresa quiere llevar un nuevo estándar de inteligencia a las motocicletas.

«Nuestro objetivo es llevar la inteligencia de los vehículos de cuatro ruedas a los vehículos de dos ruedas. Con la tecnología de autoequilibrio y el sistema Halo Pilot, queremos ofrecer una experiencia de conducción más segura, cómoda y eficiente», dijo en Yakarta.

La elección de Yakarta como centro de operaciones regional se considera estratégica, teniendo en cuenta la gran población de usuarios de motocicletas en Indonesia, así como la compleja dinámica de la movilidad. Este RHQ no es sólo un centro de planificación de mercado, sino también un centro de investigación tecnológica, pruebas en carretera y capacitación de personal técnico local.

Se espera que este paso apoye la transferencia de conocimientos y al mismo tiempo fortalezca la preparación de la industria nacional para afrontar la era de los vehículos inteligentes.

El director general de Omoway Indonesia, Yulong Chen, afirmó que Indonesia ocupa una posición muy importante en la estrategia regional de la empresa.

«Más que un simple mercado, Indonesia es un laboratorio viviente para el futuro de la movilidad inteligente en el sudeste asiático», afirmó.

Con la certificación del Ministerio de Transporte de Indonesia y la preparación de la línea de producción que entra en sus etapas finales, Omo