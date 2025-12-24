Bari Weiss defiende la controversia de 60 minutos: «Radical» pero «necesaria»

¿Qué hizo? Noticias CBS ¿La gerencia consigue personal para Navidad? Un memorando que duplica una decisión controvertida que ha agitó la unidad de noticias de Paramount Skydance y provocó torrentes de críticas.

En una nota al personal enviada horas antes del inicio de la víspera de Navidad, el editor en jefe de CBS News Bari WeissEl presidente Tom Cibrowski y los nuevos editores senior Charles Forelle y Adam Rubenstein insistieron en que se promulgó una medida para retrasar un informe de «60 minutos» de la corresponsal Sharyn Alfonsi «para garantizar que sea completo y justo». Las firmas en el memorando marcan lo que se cree que es la primera aparición tácita de una nueva cabecera editorial de CBS News que Weiss espera que se afiance más en el proceso de recopilación de noticias en la compañía, según personas familiarizadas con el asunto.

«En este momento, la mayoría de los estadounidenses dicen que no confían en la prensa. No es porque estén locos», decía el memorándum. «Para recuperar su confianza, tenemos que trabajar duro. A veces eso significa hacer más trabajo preliminar. A veces significa contar historias inesperadas. A veces significa entrenar nuestra atención en temas que han sido pasados ​​por alto o mal interpretados. Y a veces significa mantener un artículo sobre un tema importante para asegurarnos de que sea completo y justo».

CBS News reveló durante el fin de semana que un “60 minutos«El segmento reportado por la corresponsal Sharyn Alfonsi y centrado en los relatos en pantalla de hombres venezolanos deportados por Estados Unidos a prisión en El Salvador había sido archivado pocas horas antes de la transmisión del domingo. Como se reveló en un correo electrónico enviado a colegas por Alfonsi, la decisión fue tomada por Weiss, quien insistió en que los funcionarios de Trump aparecieran en el informe para comentar en cámara, a pesar de que el equipo de Alfonsi había hecho esfuerzos de buena fe para obtener una respuesta antes de presentar el informe para revisión legal. «El público correctamente identificar esto como censura corporativa”, dijo Alfonsi en su memorando.

Weiss, desde su llegada en octubre, ha insistido, sin presentar pruebas, en que los principales medios de comunicación han perdido la confianza de los estadounidenses. Y, sin embargo, un estudio de septiembre del Pew Research Center mostró que CBS News contaba con el respaldo del 51% de los adultos estadounidenses que tienen al menos alguna confían en la información que obtienen de las organizaciones de noticias nacionales. CBS quedó a la par de CNN y PBS, y sólo unos pocos puntos porcentuales detrás de ABC News y NBC News.

Esta toma de decisiones «puede parecer radical», decía el nuevo memorando. «Tales decisiones editoriales pueden causar una tormenta, particularmente en una semana con pocas noticias. Y los estándares de equidad que nos atenemos, particularmente en temas polémicos, seguramente resultarán controvertidos para quienes están acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Pero para cumplir nuestra misión, es necesario».

El embrollo de “60 Minutes” atrapa a CBS News y su matriz en un momento extremadamente inoportuno. La unidad de noticias está a sólo unos días de intentar presenta a Tony Dokoupil como el nuevo presentador de “CBS Evening News” y parece hacerlo sin las semanas de promoción previa al lanzamiento que normalmente justificaría una medida de este tipo. En cambio, Dokoupil realizará una gira arrolladora por los EE. UU. y visitará muchas ciudades y pueblos durante sus primeros días al aire. Es más, Paramount está inmersa en una acalorada batalla con Netflix para adquirir Warner Bros. Discovery, y una serie continua de errores bajo la dirección de Weiss arroja una nube sobre la capacidad del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, para gestionar la corporación.

Muchos empleados están horrorizados por la decisión de Weiss, y señalan que se produjo al final de un largo proceso de investigación y después de que CBS News ya hubiera promocionado el segmento «60 Minutos» entre el público. De hecho, muchas personas han podido ver el informe por sí mismas porque un medio de comunicación canadiense que transmite “60 Minutos” puso a disposición el informe de Alfonsi a través de medios digitales. Si aparece una nueva versión de la historia en la revista de noticias, los espectadores podrán ver cómo se modificó bajo la supervisión de Weiss. Según personas familiarizadas con el informe, Alfonsi ya había hecho esfuerzos para buscar comentarios de funcionarios de Trump y había incluido un fragmento de video de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ofrecía la visión de la administración sobre el tema.

Más por venir….