PT Bhimasena es el patrocinador principal de la Liga 1 PSSI Batang Regency

Batang (ANTARA) – PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) se ha convertido oficialmente en el patrocinador principal de la PSSI League 1 en Batang Regency, Java Central, al llevar la Bhimasena League 1.

El gerente general de relaciones con las partes interesadas de PT Bhimasena Power Indonesia, Aryamir H ​​​​​​Sulasmoro, dijo a través del gerente de relaciones externas Bagus Dona Doni que el apoyo a Bhimasena Liga 1 es parte del compromiso de la compañía de apoyar el desarrollo deportivo y la generación más joven en Batang Regency.

«PT Bhimasena Power Indonesia apoya plenamente la implementación de Bhimasena Liga 1 como un foro para el desarrollo del fútbol local que promueve el espíritu deportivo, la disciplina y la solidaridad. Este apoyo es una forma de nuestro compromiso de crecer y contribuir a la comunidad, fomentando al mismo tiempo el nacimiento de excelentes talentos del fútbol local», dijo.

Espera que esta competición pueda desarrollarse sin problemas y de forma segura y aportar beneficios reales al mundo del deporte, a las mipymes y a la comunidad en este campo.

El presidente general del PSSI, Batang Regency, Juki JS, expresó su aprecio y gratitud por el apoyo de PT Bhimasena Power Indonesia al convertirse en el patrocinador principal.

«Expresamos nuestra máxima gratitud y aprecio a PT Bhimasena Power Indonesia por su apoyo y confianza. Con el patrocinador principal, la Batang Regency PSSI League 1 se puede celebrar de una manera más estructurada y profesional», dijo.

A esta actividad asistieron administradores de PSSI Batang Regency, representantes del patrocinador PT Bhimasena Power Indonesia, Operador de Liga, División de Competición, División de Supervisión y Árbitro (Komwas) y División del Comité Disciplinario (Komdis), con la presencia de 16 clubes de un total de 20 clubes participantes de la Liga 1, cada uno representado por dos administradores.

Mientras tanto, otros cuatro clubes han confirmado y afirmado que entienden y están de acuerdo con los resultados de la socialización.

Esta liga se conocía anteriormente como Premier League y con el apoyo del patrocinio oficial de PT Bhimasena Power Indonesia, el nombre ahora se cambió a Liga 1 Bhimasena PSSI Batang Regency.