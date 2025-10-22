¡No seas descuidado! Este es el significado y la importancia de las reglas a la hora de utilizar un gato para coche

Jacarta – Para propietarios móvil a quienes les gusta cuidarse en casa, utilice Jacobo El piso (gato de piso) es muy importante. Sin embargo, ¿sabías que tomaste la decisión equivocada? capacidad jack puede ser fatal?

Lea también: ¡5 errores fatales que debes detener si quieres que los frenos de tu auto duren!



Este artículo de SlashGear, citado por VIVA el miércoles 22 de octubre de 2025, explica una pauta importante llamada «regla de los 3/4» o regla de los tres cuartos, que es la clave para garantizar la seguridad y la eficiencia al levantar objetos. vehículo.

Lea también: Palacio da señal de que el programa de automóviles Maung está incluido en el proyecto estratégico nacional



Esta regla no se trata sólo de la fuerza del gato, sino también de comprender la distribución. carga vehículo y riesgo de avería herramienta si no se utiliza a la capacidad recomendada.

¿Qué es la “regla 3/4” al usar gatos de piso?

Lea también: ¡No sólo sus coches son sofisticados, sino que Mercedes-Benz ahora utiliza perros robot en sus fábricas!



La “regla de los 3/4” es una regla general que recomienda elegir un gato de piso con una capacidad de elevación de al menos el 75 % del peso total del vehículo (GVWR/clasificación de peso bruto del vehículo).

GVWR es el peso máximo de un vehículo que incluye todas las cargas adicionales de combustible, líquidos, pasajeros y equipaje. En otras palabras, GVWR refleja la carga máxima que un vehículo puede recibir cuando está completamente cargado.

Por ejemplo:

Si su automóvil tiene un GVWR de 4600 libras (aproximadamente 2087 kg), entonces la capacidad del gato de piso seguro de acuerdo con estas reglas es:

Al utilizar un gato por debajo de esta capacidad, aumenta el riesgo de dañar el sistema hidráulico y la estabilidad del vehículo puede verse comprometida cuando se levanta.

Muchos conductores suponen que siempre que el gato pese más de la mitad del peso del coche, es seguro utilizarlo. En realidad, la parte delantera del coche, que contiene el motor y la transmisión, soporta una carga mayor.

Por ejemplo, en un automóvil con una distribución de peso de 60 % delante y 40 % detrás, el eje delantero puede soportar hasta 2760 libras (1250 kg) de un total de 4600 libras GVWR. Si utiliza un gato de baja capacidad, el exceso de presión puede provocar:

– Daños en la estructura del gato, como brazos rotos o sellos hidráulicos rotos.

– El vehículo cayó bruscamente porque el equipo no pudo soportar la carga.

– Lesiones graves o accidentes mortales, especialmente si hay alguien debajo del vehículo.

Por lo tanto, seguir la pauta de la “regla 3/4” proporciona un margen adicional de seguridad y garantiza que el vehículo permanezca estable durante el proceso de reparación.