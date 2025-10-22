Lisa firma con Wasserman Music para una gira mundial (EXCLUSIVO)

Lisa ha firmado con Wasserman Music para representarlo en giras a nivel mundial, anunció la compañía el miércoles.

El rosa negro La miembro es mejor conocida por su enorme éxito mundial con el grupo de chicas Kpop y también ha logrado una innovadora carrera discográfica en solitario. En el último año, Lisa También ha avanzado mucho ante la cámara, haciendo su debut actoral como “Mook” en “The White Lotus” de HBO (temporada 3).

En 2024, Lisa lanzó LLOUD CO., su propia empresa de gestión, y se asoció con RCA Records para lanzar su álbum debut en solitario, “Alter Ego”. El disco de 15 canciones debutó en el puesto 7 del Billboard 200 y en el 1 en la lista de mejores álbumes en ventas de Billboard.

Por su cuenta, Lisa compuso una serie de sencillos aclamados: “Rockstar” (producida por Ryan Tedder y Sam Homaee), “New Woman” con Rosalía, “Born Again” con Doja Cat y Raye y “Moonlit Floor”. También actuó como solista en Coachella este año.

Después de que todos los miembros de Blackpink se tomaron un año libre para dedicarse a sus esfuerzos en solitario, el grupo regresó para una breve gira, presumiblemente seguida de una reunión más prolongada. Comercializada como la primera gira del grupo por estadios, la gira comenzó el 5 de julio en el Estadio Goyang en Corea del Sur e incluyó fechas en los EE. UU., con dos noches con entradas agotadas tanto en Los Ángeles como en la ciudad de Nueva York. La gira continuará hasta 2026, con paradas en las principales ciudades de Europa y Asia. Concluirá el 26 de enero en el estadio Kai Tak de Hong Kong.

En julio, el grupo sorprendió a sus fans con un sencillo digital, “Jump”, que marcó su primer lanzamiento como grupo en casi tres años.