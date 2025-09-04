20 profesiones de altos ingresos que se predice que crecerán rápidamente hasta 2034, ¡el salario te hace babear!

Yakarta, Viva – En medio del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el mundo del trabajo continúa experimentando cambios importantes.

Leer también: ¡Geger! El trabajo de 9 a 5 predichos se extinguirá en 2034, aquí hay 9 de hecho



Parte profesión Es propenso a la automatización cambiada, pero también hay campos que en realidad son cada vez más necesarios y ofrecen salario Alto.

Según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), hay un número trabajar que se espera que crezca rápidamente entre 2024 y 2034.

Leer también: Nasdem asegura que Sahroni y Nafa Urbach no recibieron salarios



Interno de negocios Analizando estos datos considerando un trabajo que tiene una mediana de salario anual mínimo de US $ 75,000 (alrededor de Rp1.23 mil millones) en 2024 y proyecciones significativas de crecimiento en los próximos 10 años.

Aquí hay 20 trabajos de alto pago cuyas perspectivas son brillantes para la próxima década, como se resume del nuevo comerciante U, jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: Bill Gates reveló el trabajo imposible para ser reemplazado por AI durante los próximos 100 años, ¿interesado por desviarse?





La ilustración está funcionando.

1. Desarrollo de software

Se proyecta que esta profesión experimente el aumento más grande, a saber, 267,700 nuevos empleos. Con una mediana salarial de US $ 133,080 o alrededor de Rp2.18 mil millones por año, los desarrolladores de software siguen siendo la columna vertebral en la era digital.

Se espera que los gerentes financieros aumenten 128.800 empleos. El salario medio alcanza los US $ 161,700 o RP2.65 mil millones por año, lo que lo convierte en uno de los puestos estratégicos más solicitados de la empresa.

3. Gerentes de sistemas de computadora e información

Esta profesión crecerá hasta 101,600 nuevos empleos. Con un salario medio de US $ 171,200 o RP2.81 ​​mil millones por año, un gerente de sistema de información e información es uno de los trabajos mejor pagados.

4. Gerentes generales y operativos

Se prevé que el número de gerentes generales y operativos aumente 164,000. Esta mediana de salario profesional es de alrededor de US $ 102,950 o RP1.69 mil millones por año, con un papel vital en la regulación del funcionamiento de los negocios.

5. Gerente de Servicios Médicos y de Salud

Se estima que esta profesión crece 142,900 empleos. La mediana de salario alcanza los US $ 117,960 o RP1.93 mil millones por año. Los gerentes de servicios médicos y de salud son necesarios para administrar instalaciones de salud en desarrollo.

6. Enfermera practicante (enfermera practicantes)

Se estima que el número de profesionales aumenta 128.400 empleos. Con un salario medio de US $ 129,210 o RP2.12 mil millones por año, esta profesión tiene cada vez más demanda en el sector de la salud.

Las enfermeras registradas siguen siendo el principal personal médico con un crecimiento de 166,100 empleos. Su mediana salarial alcanza los US $ 93,600 o RP1.53 mil millones por año.

La profesión de analistas de gestión aumentará 94,500 empleos. Con un salario de alrededor de US $ 101,190 o RP1.66 mil millones por año, juegan un papel en la mayor eficiencia de la compañía.

Se proyecta que los científicos de datos aumentarán 82,500 empleos. Su mediana salarial alcanza los US $ 112,590 o RP1.85 mil millones por año, en línea con la creciente necesidad de análisis de big data.

10. Analista de seguridad de la información

El número de analistas de seguridad de la información aumentará 52,100 empleos. Su mediana salarial es de alrededor de US $ 124,910 o RP2.04 mil millones por año, esta profesión es muy importante en medio del aumento de las amenazas cibernéticas.

Esta profesión aumentará 72,800 empleos. Su mediana salarial es de alrededor de US $ 81,680 o RP1.34 mil millones por año. El papel de contadores y auditores sigue siendo crucial para mantener la transparencia financiera.

12. Especialista en gestión de proyectos

Se estima que el número de especialistas en gestión de proyectos aumenta en 58,700. El salario mediano alcanza los US $ 100,750 o RP1.65 mil millones por año, con la responsabilidad de garantizar que el proyecto funcione en el objetivo.

Se prevé que la profesión de abogados aumente 35,900 empleos. Su mediana salarial es de alrededor de US $ 151,160 o RP2.48 mil millones por año, lo que lo convierte en uno de los trabajos prestigiosos.

14. Profensores de salud en educación superior

Los profesores en el sector de la salud aumentarán en 50,100 personas. Su mediana salarial es de alrededor de US $ 105,620 o RP1.73 mil millones por año, con un papel importante en la impresión de personal médico de calidad.

Se proyecta que la profesión del gerente de construcción crecerá 48.100 empleos. Con una mediana salarial de US $ 106,980 o RP1.75 mil millones por año, esta profesión es cada vez más importante como el desarrollo incesante.

16. Mercado de marketing y analista de investigación de marketing

El número de este trabajo aumentará en alrededor de 63,000. El salario mediano es de US $ 76,950 o RP1.26 mil millones por año. Aunque más bajo que otras profesiones, su papel es vital para comprender las tendencias del consumidor.

17. Analista del sistema informático

Se estima que esta profesión aumenta en 45.500 empleos. Con un salario medio de US $ 103,790 o RP1.70 mil millones por año, las empresas basadas en la tecnología necesitan analistas de sistemas informáticos.

Se proyecta que el asistente del médico aumente 33,200 empleos. Su mediana salarial es de US $ 133,260 o RP2.18 mil millones por año, lo que lo convierte en una de las profesiones médicas más prometedoras.

Se estima que el número de gerentes de marketing aumentará 26,700 empleos. El salario mediano es muy alto, que es de US $ 161,030 o RP2.64 mil millones por año, porque su papel es crucial frente a la competencia del mercado.

La profesión del gerente de ventas aumentará 29,000 empleos. Su mediana salarial alcanza los US $ 138,060 o RP2.26 mil millones por año, lo que lo convierte en uno de los puestos importantes en la estrategia comercial.

De esta lista se puede ver que la profesión en los campos de la tecnología, la salud y la gestión domina el trabajo de alto pago con un rápido crecimiento. Los desarrolladores de software se ubican en la parte superior, mientras que los gerentes financieros, las enfermeras y los científicos de datos también están aumentando.