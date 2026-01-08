No permitir que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa, Ibrahim Risyad: si ella también puede obtener ingresos

Jacarta – Ibrahim Rishad recibió duras críticas del público tras su declaración de no permitirlo Salshabilla Adriani ser ama de casa (IRT) se volvió viral. De hecho, tras casarse, la verdadera obligación de Salshabilla Adriani era cuidar de la casa y de su marido, mientras Ibrahim Risyad se ganaba la vida.

Lea también: Con doce años de diferencia de edad, Titi Kamal revela el proceso de construcción de química con Ibrahim Risyad para un proyecto cinematográfico



Sin embargo, esta opinión resultó no coincidir con la forma de pensar de Ibrahim Risyad. Quiere seguir siendo productivo con su esposa e intentar ganar dinero juntos. ¡Vamos, desplázate más!

Según reveló Ibrahim Risyad, la pareja, que se casó en julio de 2024, tenía un acuerdo. Ambos deben ser igualmente productivos y hacer cosas positivas.

Lea también: El significado de ‘Poppo Siroyo’, una frase coreana de la película mediterránea que se volvió viral en TikTok



«El acuerdo entre Salsha y yo es que ambos debemos ser productivos. Quién sabe qué es la productividad, depende de cada uno de nosotros», dijo Ibrahim Risyad, citando la transmisión en YouTube de Debi y Marco, el jueves 8 de enero de 2026.

Se sabe que Ibrahim Risyad y Salshabilla Adriani todavía protagonizan activamente varias películas o telenovelas. Según Ibrahim Risyad, si su esposa no tiene un calendario de rodaje, entonces debe haber otras actividades positivas que realizar.

Lea también: La razón por la que Ibrahim Risyad y Salshabilla Adriani aún no tienen hijos es aparentemente por esto.



Ibrahim Risyad no quiere ver a su esposa holgazaneando en casa. Por eso, le pidió a Salshabilla Adriani tener otras actividades como un pequeño negocio que pudiera realizar durante el receso del rodaje.

Como marido, Ibrahim Risyad está obligado a mantener a su esposa. Sin embargo, cree que Salshabilla Adriani también debe seguir obteniendo ingresos para satisfacer sus propias necesidades y deseos.

«Supongamos que no tiene filmación, tiene un negocio en casa. Al menos es productivo. Hace una actividad positiva y si es posible también puede ganar dinero», dijo.

Al igual que Ibrahim Risyad, si Salshabilla Adriani sólo se convierte en ama de casa y no trabaja, esto no le proporcionará los mismos beneficios.

Parece que Ibrahim Risyad no es el tipo de marido que mima a su esposa. Por lo tanto, si Salshabilla Adriani quiere algo, tiene que trabajar en ello ella misma.

«Así que, en mi opinión, si quiere algo, también tiene que intentar conseguirlo», afirmó Ibrahim Risyad.