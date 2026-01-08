Detrás del arresto del presidente venezolano, Donald Trump acusa a Maduro de copiar su icónico baile

VIVA – Arresto presidente de venezuela Nicolás Maduro el sábado de la semana pasada todavía estaba en el centro de atención del mundo. Sin embargo, detrás de este gran evento surgió algo interesante que involucra al presidente de los Estados Unidos. Donald Trump y Nicolás Maduro.

El martes 5 de enero de 2026, Trump acusó a Maduro de imitar sus movimientos de baile mientras respondía a la celebración del arresto.

Trump hizo esta declaración en un discurso ante políticos del Partido Republicano en el Kennedy Center, Washington, después de que las tropas estadounidenses arrestaran el pasado sábado al líder. Venezuela en lo que se dice que es parte de la lucha contra los cárteles y los capos de la droga. En la operación nombrada Operación Resolución AbsolutaLas tropas estadounidenses entraron en Venezuela, bombardearon Caracas y arrestaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el palacio presidencial.

«Subió al escenario y trató de imitar un poco mi baile. Pero es un hombre cruel y ha matado a millones de personas. Es torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que ahora están tapando», dijo Trump, citado en el sitio web. noticiasJueves 8 de enero de 2026.

Como se sabe, Trump suele bailar la canción «YMCA» en sus diversas campañas políticas. Mientras tanto, a menudo se ve a Maduro bailando música tecno con su eslogan característico, «No a la guerra, sí a la paz», que a menudo utiliza en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos.

«A mi esposa realmente no le gusta cuando hago esto. Dice: ‘eso no refleja en absoluto a un presidente. Odia cuando bailo, imagínense a FDR bailando», dijo.

Mientras tanto, en su discurso Trump también elogió la operación de las fuerzas especiales estadounidenses que calificó de brillante, en la que Maduro y su esposa fueron capturados y Caracas fue bombardeada.

Trump también se refirió al quinto aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores, ocurrido después de lo que llamó una elección fraudulenta que lo vio perder ante Joe Biden en 2020. Como resultado del motín, Trump fue acusado por segunda vez. Añadió que si no ganan las elecciones de mitad de período de este año, algo similar podría volver a suceder.