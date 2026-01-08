104.000 Pantun Melayu Jambi baten el récord del MURI, prueba de que la cultura local sigue viva

JambiVIVA – El Movimiento Jambi Berpantun registró oficialmente un logro orgulloso a nivel nacional al ganar el Museo de Registros de Indonesia (DESPUÉS) como grupo poema mayoría.

Sin dudarlo, se recolectaron 104.005 pantuns de 20.375 participantes involucrados en el movimiento para preservar la cultura malaya.

Este movimiento fue iniciado por el jefe del equipo de movilización del PKK de la provincia de Jambi, Hesnidar Haris, como un esfuerzo colectivo para mantener vivo y relevante al pantun en la sociedad moderna. Pantun no es solo una obra literaria oral, sino también un medio de educación del carácter, pegamento social y un reflejo de los nobles valores de la cultura Jambi malaya.

El movimiento Jambi Berpantun gana el récord MURI

La Carta de Registro de MURI fue recibida directamente por Hesnidar Haris, quien al mismo tiempo presentó un borrador de libro de una colección de 104.005 pantuns resultantes del Movimiento Jambi Berpantun al Gobernador de Jambi Al Haris.

La entrega es un símbolo del nacimiento de un patrimonio cultural que surgió de la participación activa de la comunidad de Jambi.

Hesnidar Haris subrayó que este logro es una prueba clara del amor del pueblo por la cultura regional. También recordó que el Jambi Melayu Pantun fue designado Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en 2015, y en 2020 fue reconocido por la UNESCO como parte del pantun indonesio incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial del mundo.

«Este reconocimiento fortalece aún más la posición del pantun como identidad cultural que debe seguir manteniéndose y desarrollándose a través de generaciones», dijo.

El gobernador de Jambi, Al Haris, también expresó su aprecio y orgullo por este logro histórico. Según él, el pantun tiene un profundo valor filosófico y es una parte importante de la identidad del pueblo malayo.

«Este poema está registrado en el Registro MURI y es una fuente de inspiración para todos nosotros. El poema ha sido una figura retórica desde hace mucho tiempo, lleno de significado y valor. Esto es importante para nuestro país malayo y debemos seguir cultivándolo», dijo Al Haris.

En nombre del gobierno provincial de Jambi, Al Haris también expresó su agradecimiento a todas las partes que han contribuido al éxito del Movimiento Jambi Berpantun.

«Expresamos nuestra infinita gratitud por los esfuerzos de todas las damas y caballeros que han hecho historia, creando un patrimonio cultural inmaterial que continúa creciendo en la provincia de Jambi», dijo.