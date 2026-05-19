Pakistán comparte la propuesta revisada de Irán con Estados Unidos mientras las conversaciones de paz en Medio Oriente se estancan

Pakistán ha compartido con Estados Unidos una propuesta revisada de Irán para poner fin al conflicto en Asia occidental, dijo una fuente paquistaní a Reuters el lunes, mientras las conversaciones de paz parecían permanecer estancadas. «No tenemos mucho tiempo», dijo la fuente, cuando se le preguntó si llevaría tiempo cerrar las brechas, añadiendo que ambos países «siguen cambiando sus objetivos».

Un ataque con aviones no tripulados provocó un incendio en una planta de energía nuclear en los Emiratos Árabes Unidos el domingo, mientras que Arabia Saudita informó haber interceptado tres aviones no tripulados, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán debe actuar «rápido» después de que los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán parecían haberse estancado.