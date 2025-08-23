No es el mejor resultado para UBT, MNS







Sería erróneo creer que las mejores encuestas de la sociedad de crédito decidirán quién ocupa el BMC ‘sinhasan’ y corre Mumbai. Basado en 12,000 votos de ODD, sería un error medir el estado de ánimo de casi un crore votantes de Mumbai. No hay duda de que el desempeño de Shiv Sena (UBT) y Maharashtra Navnirman Sena (MNS) para las mejores elecciones fue la peor. Aún así, esto no puede considerarse como un recaudador de cortinas para las próximas elecciones de BMC.

Pero, si las encuestas de la sociedad de crédito son realmente un indicador de lo que se puede esperar durante las próximas encuestas cívicas, entonces está claro que los primos Thackeray y los líderes de su partido no han podido entender las corrientes subterráneas. En ese caso, el camino hacia el BMC puede ser el viaje más difícil hasta el momento para Uddhav y Raj.

El panel liderado por los primos Thackeray ha atraído un espacio en blanco en las elecciones. Los resultados no solo han dejado una marca en la ‘marca Thackeray’, sino que incluso han demostrado que en la batalla de la percepción, ex Shiv Sena Jefe, el hijo del difunto Bal Thackeray, la unidad de sobrino aún no ha alcanzado la nota correcta.

Por lo general, nadie presta mucha atención a las elecciones de la sociedad de crédito. Pero, esta vez tanto el gobernante BJP como el campamento Uddhav y Raj hicieron que las elecciones parecieran una encuesta más grande a propósito. El motivo era claro: use los resultados para crear una batalla de percepción, porque eso es en lo que se ha convertido el ‘Rajneeti’ de Mumbai ahora.

Lo mejor nunca es solo otra elección. Después de todo, una vez le dio a Mumbai varios líderes como el difunto Sharad Rao y muchos líderes de Shiv Sena, incluidos líderes como Narayan Rane, que comenzó como Shiv Sainik, se levantó como mejor presidente y se convirtió en Ministro Principal de Maharashtra. Ahora, Rane es un líder principal de BJP.

El revés para Thackeray ha llegado en un momento en que la política de identidad ya está en alto. La fila del lenguaje Mira Road, la controversia de alimentación de palomas y el impulso del gobierno estatal para introducir hindi en las escuelas han avivado las tensiones de marathi versus migrantes. En cada caso, los líderes de BJP y los primos Thackeray se enfrentaron en una guerra de palabras. Esto ha preparado el escenario para el BMC Elección para ser enmarcada como orgullo marathi versus desarrollo.

Los primos depositan en un atractivo emocional y la percepción de que los lugareños están perdiendo su dominio ante los migrantes que residen en la ciudad. Por otro lado, el BJP-Shinde Sena se centrará en un gran desarrollo y expondrá un supuesto error de Shiv Sena (UBT) en el cuerpo cívico.

Con una población de marathi reducido y debilitándose de su partido, los primos Thackeray enterraron sus diferencias de 20 años y se unieron para la causa marathi.

La sociedad de crédito fue la primera elección que los primos decidieron luchar juntos. En el papel, los cálculos políticos parecían prometedores con 15.093 votantes elegibles que tienen más del 85 por ciento de los oradores marathi.

De esto, 12,366 ejercieron su votación directamente el lunes. Pero, los resultados sorprendieron a los del campamento de Thackeray. El panel liderado por Shashank Rao barrió 14 asientos. Los restantes fueron ganados por un panel respaldado por el miembro del Consejo Legislativo (MLC) Prasad Lad. Tanto Rao como LAD son líderes de BJP de Mumbai. La Alianza UBT-MNS no ganó un solo asiento de los 21 que disputó.

La elección de la sociedad de crédito apenas tiene un impacto fuera de la mejor empresa. Pero, los resultados ahora se están utilizando para establecer narraciones para las elecciones de BMC de 227 asientos y para las 28 corporaciones municipales restantes.

BJP se ve comprometido en establecer una narrativa. Presidente de Mumbai BJP Shelar Ashish se burló de los primos Thackeray reclamándolo como una victoria para Mumbai y el marathi. De hecho, en un comentario sarcástico sobre los primos que se unen, el líder incluso declaró que si un cero se agrega a otro cero, el valor numérico sigue siendo cero.

Picado por la humillación, los campamentos de Thackeray se defendieron a sí mismos alegando que los resultados no pueden leerse como un recaudador de cortina para las encuestas de BMC.

Raj Thackeray desestimó el resultado que lo convocó como una pequeña elección de la sociedad de crédito. Su sobrino Aditya, el hijo de Uddhav Thackeray, calificó las encuestas una mera bola de prueba del juego más grande que se avecina. A pesar de llamar pequeñas elecciones, los dos campos de Thackeray salieron a emitir aclaraciones, subrayando el peso de la pérdida.

Desde 1992, el Shiv Sena ha estado en el poder en el BMC. Hasta 2017, el BJP era su aliado. Pero, ese año, la alianza se rompió y ambas partes lucharon por separado. El Sena ganó 84 escaños, mientras que BJP embolsó 82. El MNS logró siete. Más tarde, en cuestión de meses, seis de esos corporadores de MNS se unieron al campamento de Uddhav.

En 2022, Eknath shinde Diseñó la división en Shiv Sena. De los 84 corporadores Sena (indivisas), más de 53 de ellos dejaron el partido y se unieron a Shinde Sena. Esto ha dejado a Uddhav en una pelea de hacer o morir para aferrarse al BMC.

La Corporación Municipal tiene un presupuesto anual de más de 74,000 millones de rupias. No es de extrañar, a pesar de 20 años de separación, Uddhav decidió enterrar sus diferencias con el primo Raj y explorar una alianza con el MNS.

Como la mejor elección fue vista como un concurso de poder, el resultado ha sido una apertura perfecta para que el BJP y los aliados diseñen una narración antes de la gran batalla de BMC.

Ahora, si los primos Thackeray no se mueven rápido y preparan sus respectivas fiestas para un ‘saamna’ con el BJP y si el poder en el BMC se desliza en manos de su ‘enemigo’, sería el mayor golpe para los primos Thackeray en Mumbai.

