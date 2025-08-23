VIVA – Felices noticias provenientes del defensor Equipo nacional Indonesia, Elkan Baggott. El jugador de 22 años extendió oficialmente su contrato juntos Pueblo de ipswich Hasta el verano de 2028.

El anuncio se realizó directamente a través del sitio web oficial del Campeoning Division Club el viernes por la noche, 22 de agosto de 2025, hora local. Ipswich agregó la duración del contrato de Baggott para los próximos tres años.

«Estamos orgullosos de confirmar que Elkan Baggott ha extendido su contrato con el club. Este defensor central firmó un nuevo contrato que se aplica hasta el verano de 2028», escribió la declaración oficial de Ipswich.

Elkan es uno de los productos de la Academia Ipswich que ha sido una larga carrera en el Reino Unido. Aun así, la mayor parte de su viaje profesional se gastó en préstamo en varios clubes, desde Gillingham, Cheltenham, hasta Bristol Rovers. La temporada pasada, fortaleció Blackpool y apareció en 20 partidos.

Ahora, Baggott está incluido en el equipo principal de Ipswich para la temporada 2025/2026. Llevará el número 25 de fondo, con una cita para obtener minutos para jugar al entrenador Kieran McKenna.

«Creo que los jugadores jóvenes se someten a una buena temporada previa, incluidos Cameron y Elkan. Conocemos sus estándares, y sabemos qué contribuciones pueden dar. Los jugadores jóvenes serán una parte importante de este equipo», dijo McKenna, citado de los medios locales TWD.