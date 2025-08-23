El guapo retrato del nieto de Kiran Sukarno que era sangriento holandés-japonesa, ¡su rostro era realmente caucásico!

VIVA – Frederik Kiran Soekarno Seegers, el nieto del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, ahora está robando cada vez más la atención del público como edades.

Leer también: Guruh Soekarnoputra hasta que Puan asistió al 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka, Megawati estaba ausente



Hijo de Kartika Sari Dewi SoekarnoLa hija menor de Soekarno, y Frederik Segers, un alto ejecutivo de Citibank Dutch europeo, Kiran tenía un encanto que era cautivador con la sangre, la sangre holandesa y japonesa.

La siguiente es una fila de retratos de la edad adulta de Kiran y a menudo muestra cercanía con su familia, como lo resume su carga en Instagram.

Leer también: El discurso de Pancasila y Bung Karno en las Naciones Unidas se convirtió en Referencia Megawati para alentar la ética global



Kiran crece

Leer también: Incluso un siglo, Mahathir Mohamad fue apodado una vez ‘Little Sukarno’



Nacido en los Países Bajos el 24 de agosto de 2006, Kiran celebrará su cumpleaños número 19 en 2025. El hombre que se llama familiarmente Kiran se ha convertido en una figura adolescente que atrae la atención, no solo por su buena apariencia cada vez más prominente, sino también por su participación en diversas actividades sociales significativas.

Acabo de graduarme de la escuela

No hace mucho, Kartika, su madre, subió el momento especial de Kiran con sus amigos, con un uniforme escolar. La foto supuestamente fue tomada durante la celebración de graduación de Kiran de la escuela Severoaks, una prestigiosa escuela secundaria en Kent, Inglaterra.

Este retrato muestra a Kiran, que es cada vez más maduro con una alta postura y cara que emite carisma.

Únase a actividades sociales con la familia

Además de someterse a una educación en instituciones conocidas, Kiran también contribuyó activamente a las actividades sociales a través de la Fundación Kartika Soekarno, que fue fundada por su madre. Kiran incluso fue con su madre y su abuela a visitar Bali para participar en el programa voluntario en Songan, Kintamani.

Allí, Kiran participó en un proyecto que apoya la salud de los recién nacidos y los bebés, además de proporcionar enseñanza de inglés a los niños en las escuelas primarias locales. También visitó el Centro de Salud Pública que recibió el apoyo de la Fundación Familiar.

Cerca de su madre y su abuela

La cercanía de Kiran con su madre y su abuela, Ratna Sari Dewi Soekarno, se vio claramente en varios momentos subidos por Kartika en las redes sociales. Comenzando desde las actividades básicas hasta el tiempo de ocio juntos, como la cena, sus relaciones familiares parecen cálidas y cercanas.

A menudo se ve a Kiran acompañando a su madre y a la abuela en varios eventos, mostrando fuertes lazos familiares.

Para obtener información, Kartika Sari Dewi Soekarno, la Sra. Kiran, se casó con Frederik Segers el 2 de diciembre de 2005. Ahora, Kartika y Kiran viven en los Países Bajos, donde creció Kiran.

Con una rica sangre mixta y participación en las actividades sociales, Kiran no solo heredó el gran nombre de Sukarno, sino que también mostró dedicación a tener un impacto positivo en la comunidad.

Su encanto como nieto del presidente Soekarno, que era guapo y espíritu social, continuó convirtiéndolo en el foco público en 2025.