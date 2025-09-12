





Ministro de la Unión Nitin GadkariMientras pone luz sobre la inteligencia artificial y su uso en las actividades agrícolas, dijo que cree que la IA introducirá una revolución en el sector agrícola y ayudará a mejorar las condiciones de los agricultores.

Gadkari dijo que «visite Krishi Vigyan Kendra en Baramati y vea los métodos innovadores que se adoptan allí. La IA definitivamente ayudará a los agricultores. Creo que AI revolucionará el sector agrícola», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El ministro de la Unión, Nitin Gadkari, hablando sobre la producción de etanol, también dijo que 350-400 fábricas producen etanol en el país y los agricultores se han beneficiado sustancialmente de él.

«Con el etanol producido a partir del maíz, los agricultores ganaron Rs 45,000 millones de rupias. Anteriormente, la tarifa de maíz era de 1.200 rupias por quintal, que ahora ha aumentado a Rs 2.800 por quintal. El área agrícola bajo el maíz se ha triplicado. Aquellos que desean oponerme, no me molesto. Mi camino está limpio», afirmó Nitin Gadkari.

Aclarando el zumbido que ha estado en las plataformas de redes sociales, el sindicato Ministro de transporte por carretera Destacó que la ira en las redes sociales sobre la combinación de 20 por ciento de etanol en el combustible de gasolina era una «campaña pagada» para atacarlo políticamente.

En la soja, Nitin Gadkari dijo que «a los agricultores les resulta difícil hacer crecer el cultivo. El» ataque «está ahí, las tasas no son buenas, y la producción también es menor; por lo tanto, se necesita muchos estudios sobre esto para asegurarse de que los agricultores puedan crecer sus cultivos de una manera muy rentable. Aunque hay algunos obstáculos técnicos, que se discutirán», como citados por la agencia de noticias PTI.

Mientras también pone luz GST Las reformas y cómo impactarán en las carreteras nacionales y el sector del automóvil, Nitin Gadkari, a través de una publicación en las redes sociales, dijeron que «las nuevas reformas de GST marcan un paso transformador, aportando alivio a los agricultores, a las MIPYME, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes y la clase media, al tiempo que garantizan hacer negocios en toda la India. Esto es más que un cambio político; es un paso de político; es paso hacia el empoderamiento hacia el empoderado y el empoderamiento y la clase de fortalecimiento de nuestros ciudadanos».

Al abordar que las reformas recientes de GST traerán beneficios en todo el ecosistema, India se está formando hacia una economía mejor y más rápida.

