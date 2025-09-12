Presunto asesino en Charlie Kirk matando identificado – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Orem, Utah – La policía arrestó a un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk en un campus de Utah College a principios de esta semana. Las fuentes identificaron al sospechoso como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años.

«Creo que tenemos un alto grado de certeza», reveló el presidente Donald Trump en Fox & Friends el viernes por la mañana. Agregó que: «En esencia, alguien que lo conoció lo aplicó».

Los informes indican que un pastor, afiliado a la policía, alentó al padre del sospechoso a entregar a su hijo.

El Daily Mail informó que el padre del sospechoso, que es un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington, contactó a las autoridades y aseguró a su hijo antes de que pudiera ser llevado a detención.

Según los informes, Robinson fue estudiante de la Universidad Estatal de Utah para una subvención,

Robinson fue detenido en el sur de Utah el jueves por la noche alrededor de las 11 p.m. Vive en Washington, Utah, a unas 260 millas al sur del asesinato de Kirk en Orem.

Kirk se sentó bajo una tienda de campaña alrededor de las 12:20 el miércoles y debatió con los estudiantes cuando un solo disparo lo golpeó en el cuello.

Fue invitado a hablar en la Universidad del Valle de Utah por el capítulo del campus de Turning Point USA, un grupo nacional de estudiantes conservadores que fundó.