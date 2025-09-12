Diferente de Lisa Mariana, Erika Carlina eligió vivir el propio hijo del niño: solo conoce a sí misma

VIVA – número Erika Carlina De vuelta en el foco público después de que se convirtió oficialmente en madre. Pero diferente de Lisa Mariana quien luchó por el derecho de los niños de Ridwan KamilErika en realidad tomó la actitud opuesta. Él afirmó firmemente que no pidió ganarse la vida Dj pandaAunque el DJ es el padre biológico de su hijo.

Anteriormente, el nombre Lisa Mariana se discutió ampliamente después de afirmar tener hijos del ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil. También luchó para ganarse la vida para su hija. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Lisa también admitió que ya no recibió la vida de Ridwan Kamil durante los últimos meses hasta que finalmente tuvo que aparecer en los medios de comunicación. Durante el embarazo hasta dar a luz, se dice que Ridwan aún brinda asistencia financiera. Pero ahora, según Lisa, las paradas de vida, y siente la necesidad de exigir los derechos del niño que cree como la sangre de carne de Ridwan Kamil.

A diferencia de Lisa, Erika Carlina en realidad tomó un camino diferente. Después de dar a luz a su hijo, Andrew Raxy Neil, el resultado de su relación con DJ Panda, Erika decidió no exigir nada.

Como se sabe, la relación de Erika con DJ Panda no fue bien. Después de decidir separar y cancelar el matrimonio, Erika incluso tenía una amenaza del DJ. Esto hace que su relación sea cada vez más tenue.

«¿Yo (pregunto) se dedica? No, no», dijo Erika, según lo citado por las subidas de video en Instagram @nyinyir_update_official el viernes 12 de septiembre de 2025.

Afirmó que estaba listo para soportar el costo de vivir solo a su hijo. Para él, esta es una forma de autoconciencia porque su relación con DJ Panda no está en el vínculo del matrimonio.

«No hay razón, no hay razón porque realmente te conoces a ti mismo, el significado no es un marido y una esposa también», dijo.