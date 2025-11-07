Nissan vende el edificio de su sede en Yokohama para mantenerse a flote







El atribulado fabricante de automóviles japonés Nissan dijo el jueves que vendería el edificio de su sede en Yokohama, al suroeste de Tokio, por 630 millones de dólares, como parte de sus esfuerzos de reactivación.

Nissan Motor Co. alquilará el edificio y seguirá utilizándolo como su sede, al tiempo que registrará 480 millones de dólares como ganancias por la venta al operador inmobiliario con sede en Tokio MJI Godo Kaisha.

Los fondos se utilizarán para modernizar los sistemas internos en su sede, acelerando el uso de sistemas impulsados ​​por IA y la modernización digital en diversas operaciones, según Nissan, que fabrica los modelos subcompactos March y de lujo Infiniti.

