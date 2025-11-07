¡Has hecho el Hayy, no te rindas!

Jacarta – No Ivan Gunawan está siendo ampliamente discutido después de que un videoclip con Baim Wong en un podcast se volviera viral en las redes sociales. En esta charla informal, se cree que Igun reveló la desgracia de sus compañeros artistas al mencionar a una figura que estaba endeudada y que a menudo llegaba al lugar del rodaje bajo la influencia del alcohol.

Inicialmente, su conversación solo habló sobre su trayectoria profesional y sus experiencias en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Iván de repente mencionó a un artista que le había pedido dinero prestado. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«¿Sabes que cuando trabajó conmigo, me pidió prestados 50 millones de rupias», dijo Igun, haciendo que Baim pareciera sorprendido, citado el viernes 7 de noviembre de 2025.

Sin detenerse allí, Iván añadió otra confesión que despertó aún más la curiosidad del público.

«Básicamente, desde hace 7 años filmo Brownies, pero Brownies no», dijo, cuyos labios parecían referirse al programa Inbox.

«Él nunca vino al lugar, no trajo alcohol», continuó.

Baim, que escuchó la historia, reaccionó reflexivamente.

“Dios mío”, dijo.

Esta declaración inmediatamente generó fuertes críticas por parte de los internautas. Mucha gente piensa que Iván no debería revelar la desgracia de otras personas, especialmente después de tener el estatus de Hajj.

«Abre esa desgracia, hermano», escribió un internauta.

«He hecho el Hajj, ¿sabes? Sólo me lo recuerdas», añadió otro.

«No se puede difamar», dijo el internauta.

Varios internautas también destacaron el cambio en la actitud de Igun, que antes era conocido como sabio y calmado.

«La cuestión es que no hables mal de otras personas, todos los humanos cometemos errores», escribió un internauta.

«Dijo que se había arrepentido pero todavía hablaba de la gente», continuó otro.

No sólo eso, los internautas también comenzaron a especular sobre a quién se refería el artista Ivan Gunawan. Los nombres Gading Marten, Uus y Melaney Ricardo también aparecieron en la conversación.

“¿Marta Gading?” preguntaron los internautas.

«Es como Uus, ¿eh? Si Gading pudiera serlo, pero debido a la deuda, no es posible», escribió otro.

«Pero sus labios dicen Melani, ¿no?» añadió otro internauta.

Sin embargo, algunos internautas creen que la figura en cuestión es Gading Marten.