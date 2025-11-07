Antam y los productos globales brillan antes del fin de semana

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.296.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 9.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Lea también: La policía de Riau arresta a dos perpetradores de refinación ilegal de oro, esta evidencia es limitada



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, viernes 7 de noviembre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.161.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.255 millones de IDR, 10 gramos por 22.255 millones de IDR, 25 gramos por 56.012 millones de IDR y 50 gramos por 111.945 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 223.812 millones de IDR, 250 gramos de 559.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.118.320 millones de IDR.

Lea también: Los 10 países productores de oro más grandes del mundo, no esperaba que hubiera Indonesia



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro vendidos por Antam hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.198 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.236,6 mil millones de IDR.

Lea también: Sonido claro, lleno de emoción: HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC viene con 50 dB ANC y un precio de IDR 359 mil



Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro subieron por encima de los 4.000 dólares por onza en las operaciones del jueves, hora local, impulsados ​​por el debilitamiento del dólar estadounidense y el actual cierre del gobierno estadounidense.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,7 por ciento a 4.011,79 dólares la onza. Mientras tanto, el precio de los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subió un 0,7 por ciento a 4.021,20 dólares la onza.