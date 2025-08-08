Niega el tema de Rampaging, el inspector general de Chararioto es en realidad elogios y gracias al jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Kapolda Metro Jaya, Inspector General de Policía Cararioto Entregar gracias a Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo.

Esto se debe a que se ha confiado como el jefe de la Agencia Nacional de Mantenimiento de Seguridad de la Policía (Kabaharmam). Los comentarios también se convirtieron en una firme refutación de los problemas salvajes que se llamaron a sí mismo decepcionado con la rotación. departamento En el cuerpo de la Policía Nacional.

«El jefe de policía me gusta mucho, soy muy respetuoso con él. Me dieron el cargo (Policía de Kabaharmam) que me gustaría agradecer», dijo Chararioto a los periodistas el viernes 8 de agosto de 2025.

Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General Kararioto

Chararioto afirmó que su relación con el general Sigit fue muy buena. Si hay cosas que deben discutirse, se asegura de que lo transmitirá directamente al jefe de la policía nacional.

«Mi relación con el Sr. Capurry es muy buena. Él me ama mucho y realmente lo respeto.

Anteriormente informó, el Jefe de Policía de Metro Jaya, el Inspector General de Chararioto, negó firmemente el tema de su enojo por el registro del jefe de policía nacional Listyo Sigit Prabowo con respecto a la rotación de puestos en la Policía Nacional. Kararioto enfatizó que la noticia no era cierta y que solo los chismes salvajes fueron exhalados deliberadamente por fiestas irresponsables.

«Nada, nada», dijo Kararioto, viernes 8 de agosto de 2025.