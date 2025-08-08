Conocemos a Papion, el nuevo grupo de niñas de Indonesia proviene de 3 países

Yakarta, Viva – Mundo música El pop internacional fue nuevamente animado por la presencia de un nuevo grupo que trajo aire fresco y nuevo entusiasmo. corbata de moñoGrupos de música multinacional con conceptos ilimitados, presentados oficialmente al público a través de un primer escaparate celebrado en Yakarta. Este momento se convirtió en un hito en su viaje en la industria mundial del entretenimiento.

El nombre Papion se toma de la palabra «Papillon» en francés que significa «mariposa», un símbolo que refleja los procesos de diversidad, libertad y metamorfosis. Esta filosofía ilustra el espíritu de los grupos que desean continuar evolucionando y penetrando los límites, tanto geográficos como culturalmente. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Papion consta de cinco miembros talentosos de tres países diferentes: Indonesia, Tailandia y Estados Unidos. Cada miembro lleva un fondo y un carácter únicos que fortalece la identidad general del grupo.

Angel (Indonesia) es un modelo de moda con matices artísticos y compasión en mandarín. Luego Ponn (Tailandia), una impresionante figura tímida y tímida con un alto nivel de habilidad de baile.

Naufa (Indonesia) se convirtió en el miembro más joven, multitalentado, con encantador encanto andrógino. Naia (Estados Unidos) se convirtió en vocalista con una voz fuerte, una amplia visión y amor por el mundo de los juegos. Farah (Indonesia) es una representación de un suave, lleno de calidez y atención.

El grupo se desarrolló con un enfoque internacional, que involucró a un equipo profesional Cross -Country desde el comienzo de su formación.

«Papion es una forma de grandes sueños nacidos en Indonesia, formado por talentos de varios países, y preparado con el personal con estándares internacionales», dijo Naufa en su declaración, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

Antes de su debut oficial, Papion había lanzado dos singles digitales que ahora están disponibles en varias plataformas musicales, presione el botón así a Debutar con los matices de Retro City Pop que presenta una sensación de «hermosa tristeza». Las letras y arreglos de esta canción reflejan el coraje de la generación más joven al tratar con cambios importantes.

La canción de mi corazón se convirtió en el segundo sencillo que fue cálido y basado en los valores de la amistad. Esta canción presenta una conmovedora letra como «No importa dónde quieras ir, solo sé que me tienes» y fue elegido como la banda sonora oficial de una marca de bebidas isotónicas.

Las dos canciones fueron producidas por famosos músicos japoneses, Ryo ‘Lefty’ Miyata, mientras que la coreografía «Push the Button» fue trabajada por Park Jihyo, un principal coreógrafo de Corea del Sur. Esta colaboración confirma el compromiso de Papion con los estándares de producción de clase mundial.

El primer escaparate celebrado en Yakarta no solo marcó el debut en la etapa de Papion, sino que también introdujo el gran potencial que poseía este grupo. El alto entusiasmo de los fanáticos y los medios de comunicación mostraron que Papion logró robar la atención desde el comienzo de su aparición.

En esta ocasión, Ponn expresó su sentido de armonía.

«Todavía no creo que finalmente haya llegado hoy. Esto es solo el comienzo. Y estamos listos para crecer contigo», dijo.

En el futuro, Papion está preparando el lanzamiento del tercer sencillo, que se dice que es un nuevo capítulo en su transformación musical. Con el espíritu de la metamorfosis como fundamento principal, Papion se compromete a continuar presentando obras audaces, experimentales y expresando las aspiraciones de la generación más joven.