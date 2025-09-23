RI está listo para enviar 20 mil soldados a Gaza a Ucrania

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmó estar listo para dar aproximadamente 20,000 tropas en el contexto de asistencia humanitaria para países que necesitaban guardia para lograr la independencia. El país está incluido en Palestina, UcraniaSudán, a Libia y otros que están en conflicto.

Prabowo transmitió esto cuando dio un discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (PBB) que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

Inicialmente, Prabowo enfatizó que el compromiso de Indonesia se había convertido en uno de los principales contribuyentes para las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Somos uno de los mayores contribuyentes a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Y estamos listos para servir no solo con palabras, sino también con acciones concretas», dijo Prabowo.

Además, Prabowo declaró la preparación de enviar 20 mil soldados adicionales a varias regiones conflicto el mundo, incluido GazaUcrania y Sudán.

«Si el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deciden, Indonesia está lista para enviar 20 mil o más de nuestros hijos e hijas para mantener la paz en Gaza, Ucrania, Sudán, Libia, donde sea que la paz requiera guardias», dijo.

Además, Prabowo también se aseguró de que la asistencia indonesia no se limitara a la entrega del personal militar. También se aseguró de que Indonesia desempeñara un papel financieramente activo en el fortalecimiento de los esfuerzos de paz global.

«Y no solo donaremos personal. También estamos listos para brindar apoyo para ayudar a esta gran misión», dijo.

Por otro lado, Prabowo también destacó la importancia de la existencia de las Naciones Unidas como un foro para mantener la paz internacional.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Dio un ejemplo de cómo las instituciones bajo las Naciones Unidas, como la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), jugaron un papel en la creación de regulaciones de vuelo que permiten a los líderes mundiales reunirse en Nueva York para asistir a la audiencia.

«Sin las Naciones Unidas, no podemos estar seguros. Indonesia necesita que las Naciones Unidas e Indonesia continúen apoyando a las Naciones Unidas. Aunque todavía estamos luchando, necesitamos una ONU fuerte», concluyó.