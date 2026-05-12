¿Necesitas echar otro vistazo a los auriculares súper premium de Sony? Esta fuga lo tiene cubierto

TL;DR Se han filtrado versiones de alta calidad de los auriculares súper premium de Sony, “The ColleXion”.

Los renders muestran los auriculares en blanco y negro.

A estas alturas, no es ningún secreto que Sony planea lanzar un par de auriculares súper premium para celebrar el décimo aniversario del WH-1000XM. De hecho, recientemente se vio la lata en la cabeza del actor Damson Idris. Si esas imágenes no son suficientes para satisfacer su curiosidad, tal vez algunas imágenes nuevas de alta calidad sean suficientes.

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Estos renders filtrados provienen de la gente de Titulares de Android. El render incluye un primer plano de los auriculares en ambas opciones de color: blanco y negro. Desafortunadamente, la representación no viene acompañada de especificaciones. Sin embargo, podemos contarte lo que sabemos hasta ahora sobre este auricular.

Como habrás escuchado, los próximos auriculares de lujo de Sony se conocen como “1000X The ColleXion”. Se espera que estén un nivel por encima del WH-1000XM6, lo que significa que serán bastante caros. ¿Qué tan caro exactamente? Bueno, una filtración del mes pasado sugiere que el precio podría llegar a 629 € (~740 dólares), que es 300 dólares más que el XM6.

También puedes ver en estos renders que Sony parece estar usando materiales más premium, especialmente en la bisagra. Si bien el XM6 usa plástico, estos auriculares tienen bisagras de metal. El diseño de la bisagra del XM6 ha sido objeto de debate, ya que sufrió un defecto fatal que provocó que el hardware fallara. Sin embargo, parece que los usuarios no necesitan preocuparse por este problema.

Sony no ha proporcionado una fecha de lanzamiento oficial para 1000x The ColleXion. Sin embargo, informes anteriores sugieren que podrían llegar ya el 19 de mayo.