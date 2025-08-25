La actitud del gerente del equipo nacional indonesio tan pronto como sepa que se enfrentará a Shin Tae-yong en la calificación de la Copa Asiática U-23

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia Nacional del Equipo (BTN) y del gerente Equipo nacional indonesio, Sumardji afirmó ser profesional si luego se conoció Shin Tae Yong En el partido Equipo Nacional Indonesio U 23 oponerse a Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en las clasificatorias de la Copa Asiática U-23 2026 en Sidoarjo en septiembre.

Shin, que había entrenado a Indonesia durante 5 años, tiene el potencial de regresar a la patria como oponente después de que se rumoreaba que el hombre de 54 años es el gerente del equipo nacional U-23 de Corea del Sur en la calificación 2026 de la Copa Asiática U-23.

«Acabo de saber de estos amigos si el entrenador Shin será un gerente del U-23. ¿En serio? Oh, sí, está bien, tú también me encontrarás», dijo Sumardji cuando los reporteros se cumplieron cuando vio la exposición fotográfica 90 ‘y más allá en Sarinah Mall, Jakarta, domingo.

«Allá, hay un entrenador Shin, y aquí estoy bien. Sí, está bien que nos encontramos, demostraremos cómo se llama en el fútbol, ​​el número uno de apoyo y la motivación es lo más importante cuando queremos demostrar que la autoestima de la nación está por encima de todo», dijo.

Indonesia y Corea del Sur se reunirán en la ronda de calificación después de que los dos países se unan en el Grupo J, junto con otros dos países, a saber, Laos y Macao.

Presidente de la Agencia del Equipo Nacional de Sumardji (BTN) Foto : Entre/Zaro Ezza Syachniar

Estos cuatro países lucharán para calificar para las finales jugadas en Arabia Saudita en enero del próximo año, convirtiéndose en uno de los 11 mejores campeones grupales y cuatro subcampeones.

Está previsto que Garuda Muda comience a calificar contra Laos el 3 de septiembre, luego Macao el 6 de septiembre y finalmente contra Corea del Sur el 9 de septiembre.

Se rumorea que Shin es el gerente de Corea del Sur después de que fue nombrado por la Federación de Fútbol de Corea del Sur (KFA). Esto fue transmitido por el entrenador que ahora está teniendo el Ulsan HD a través de su entrevista en YouTube Jeong Seok Seo o Jeje, que es un ex traductor en el equipo nacional de Indonesia en su era de liderazgo.

Mientras tanto, en una ocasión diferente, Expo Pssi Arya Sinulingga tampoco es un problema que Indonesia se reúna nuevamente con Shin.

«Es bueno. Todos nos enfrentaremos a nosotros, cualquiera nos enfrentará a nosotros. Así que sí, es bueno que podamos competir juntos», dijo Arya.

Mientras tanto, Shin también es un entrenador de Garuda Muda que casi pasó a los Juegos Olímpicos de París de 2024. En ese momento, Indonesia se convirtió en el equipo número cuatro de la Copa Asiática U-23 2024 en Qatar después de ser derrotado por Irak 1-2.

En los play-offs entre confederaciones jugadas en París, Indonesia, que fue fortalecido por Rizky Ridho, Ernando Ari, Marselino Ferdinan, hasta que el Ramadán Sananta falló en los Juegos Olímpicos de París después de tragar una ligera derrota por 1-0 de Guyea. (Hormiga)