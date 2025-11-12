Nazriel Alfaro Syahdan, elegido mejor jugador cuando Indonesia venció a Honduras en el Mundial Sub-17

VIVA – Joven centrocampista PERSIB bandung, Nazriel Alfaro Syahdanse convirtió en el centro de atención tras ser coronado fifa como Jugador del Partido en la victoria de la Selección de Indonesia Sub-17 sobre Honduras con marcador de 2-1 en el último partido del Grupo H del Mundial Sub-17 2025. El partido se celebró en el Field 2 Aspire Zone, Doha, Qatar, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Aunque fueron dos goles ganadores joven garuda Anotado por Evandra Florasta y Fadly Alberto, la aparición de Nazriel aún llamó la atención. El jugador del dorsal 8 se mostró dominante en el medio campo, manteniendo el equilibrio del juego y marcando el ritmo de los ataques durante todo el partido. Su constancia y aportación hicieron que la FIFA lo coronara como el mejor jugador del partido.

En los dos partidos anteriores contra Zambia y Brasil, Nazriel siempre fue la primera opción del técnico Nova Arianto. De los tres partidos disputados por Indonesia, el jugador de 17 años jugó un total de 230 minutos.

Lamentablemente, la victoria sobre Honduras no fue suficiente para que Indonesia avanzara a los octavos de final. Con sólo sumar tres puntos, Garuda Muda no logró entrar entre los ocho primeros de la lista de los mejores terceros lugares de la fase de grupos.

Después del partido, Nazriel expresó su agradecimiento a todas las partes que apoyaron la lucha de la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia desde el inicio de los preparativos hasta el final del torneo.

«Muchas gracias al equipo de cuerpo técnico y directivos que confiaron en mí desde el inicio de la creación de este equipo hasta la finalización de este evento», dijo Nazriel en su comunicado oficial, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Se sabe que el jugador que se graduó de la academia PERSIB se unió a la Selección Nacional Sub-17 desde que asistió al programa de campo de entrenamiento (TC) en Jeddah, Arabia Saudita, en 2024. Desde entonces, se ha seguido confiando en Nazriel para aparecer en varios eventos internacionales.

Nazriel dijo que su largo recorrido con la Selección Nacional Sub-17 le había dejado muchas lecciones valiosas. Considera que la experiencia de disputar el Mundial Sub-17 es una ventaja importante para su futura carrera.

Nazriel reveló que el camino que realizó con la Selección Sub-17 durante dos años no fue fácil. Mencionó las muchas historias, lecciones y nuevas experiencias que él y el equipo habían adquirido durante ese período.

Agregó que poder ser parte de un plantel que está peleando en el escenario mundial es un honor en sí mismo.