El ‘desayuno en huelga de hambre’ de Karolis Kaupinis conseguido por Alief

alivioLa compañía cinematográfica franco-británica se ha apoderado de los derechos de ventas mundiales de “Hunger Strike Breakfast” del lituano Karolis Kaupinis, su continuación del debut de “Nova Lituania”, la candidata lituana al Oscar 2021.

“Hunger Strike Breakfast”, que se estrenará mundialmente en la competición 1-2 del 41º Festival de Cine de Varsovia a mediados de octubre, está producida por Marija Razgutė de Películas Mdetrás de las películas premiadas “Slow”, en Sundance en 2023 y “The Visitor” de Vytautas Katkus, que obtuvo el premio al mejor director en Karlovy Vary este julio. La checa Background Films y la letona Tasse Film coproducen la película.

Escrito por Kaupinis, gira en torno a Daiva (Ineta Stasiulytė), una locutora de televisión estrella, que inicia una huelga de hambre frente a su empresa, la sede central de Radio y TV de Lituania, en protesta por su ocupación por parte de las tropas soviéticas, que habían invadido la recién independizada Lituania en enero de 1991.

En un modesto tráiler, la acompañan su jefe de televisión (Arvydas Dapšys), temeroso de represalias, un lector taciturno de poesía nocturna en la cadena, y un vecino, un actor de televisión en apuros (Paulius Pinigis) que quiere alejarse de su familia.

En un drama político más convencional, la huelga de hambre de Daiva encendería un fuego de protesta popular que expulsaría a las fuerzas soviéticas.

No es así aquí. La protesta atrae sólo a dos reclutas, y Kaupinis, que entrevistó a los huelguistas de la vida real, va por un camino diferente, investigando en un drama íntimo la conexión humana, a menudo transversal, y el auto-redescubrimiento que se encuentran en la acción colectiva, por muy rápidamente ignominioso que sea su resultado en este caso.

Esto es particularmente cierto en el caso de Daiva, quien llega a preguntar por qué ha hundido su vida en su trabajo, cuyo falso glamour contrasta no sólo con el monótono entorno de Vilnius sino también con su sentido personal de culpabilidad y profunda desolación.

«En la superficie fue una lucha política, pero la motivación fueron sentimientos de soledad, culpa y deseo de algo grande, importante, hermoso y cálido reprimidos durante mucho tiempo», dijo Kaupinus. Variedad.

“Durante la pandemia y la guerra rusa en Ucrania, me pareció una metáfora adecuada de mi propia sociedad lituana actual: un pequeño remolque improvisado, gente en huelga de hambre, un enemigo agresivo por un lado y vecinos indiferentes por el otro”, añadió.

«‘Hunger Strike Breakfast’ es ‘perfecto’ para nuestros tiempos: un apasionante drama absurdo filmado al estilo cinéma vérité, que ofrece una visión sorprendente de las tribulaciones cotidianas de la libertad poscomunista», dijo Brett Walker, presidente de Alief.

El socio de Alief, Miguel Govea, añadió que “Hunger Strike Breakfast” es “un drama sofisticado con una vena satírica atmosférica que gradualmente recuerda a la audiencia que no crea en noticias falsas, fomentando así la lucha por nuestras libertades básicas. ¿Qué es no amar?”

Después de Varsovia, “Hunger Strike Breakfast” se proyecta en la sección de ficción del Concurso de Cine Báltico en el Festival de cine Noches Negras de Tallin donde su inclusión se ha convertido en una declaración de independencia para el festival después de que la película provocara la ira del ultraderechista prorruso Nemunas Dawn, parte de la coalición gobernante de Lituania.

«Nemunas Dawn, que todavía está en el gobierno de coalición y vergonzosamente a cargo de Cultura, ha estado llevando a cabo una campaña de desinformación contra las películas lituanas, en particular contra ‘Hunger Strike Breakfast’, lo que me motivó aún más a incluirla en nuestro programa», dijo el curador del Baltic Film Competition, Edvinas Pukšta. Variedad a finales de octubre.

“Hunger Strike Breakfast” también forma parte de una poderosa presencia báltica en Tallin de unas 40 películas, que ahora pueden apoyar dos concursos de cine báltico, uno de ficción y otro documental, y el festival incluye coproducciones minoritarias para subrayar la variedad del cine báltico.

En los últimos años, otros títulos bálticos, como la ganadora de Series Mania, la serie de televisión «Soviet Jeans», una recogida de Walter Presents, han comenzado a reexplorar el pasado relativamente reciente de la región con, como «Hunger Strike Breakfast», una lente profundamente humanista que captura los verdaderos sentimientos de rebelión contra el establishment soviético.