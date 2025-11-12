Desaparecido misteriosamente durante una semana, esta es la condición de un estudiante de secundaria de Tangerang cuando lo encuentran en Cikini

kota TangerangVIVA – Después de desaparecer misteriosamente por un tiempo. una semana, colegiala La escuela secundaria Strada St Thomas Aquino, Karawaci, con las iniciales MG (16), finalmente fue encontrada a salvo en la zona. bikiniCentro de Yakarta, el miércoles 12 de noviembre de 2025 por la tarde.

El descubrimiento de la adolescente trajo inmediatamente alivio a la familia, que había estado en pánico durante la semana pasada. Esta seguridad fue confirmada por el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, comisario de policía. Budi Hermantoquien dijo que MG fue encontrado gracias al rápido trabajo de la Policía Metropolitana de la ciudad de Tangerang.

«Sí, fue (encontrado) esta tarde por la policía de la ciudad de Tangerang, alrededor de Cikini, en el centro de Yakarta», dijo Budi a los periodistas el miércoles.

Sin embargo, Budi no ha especificado más cómo llegó MG a la zona de Cikini y con quién desapareció. Sin embargo, confirmó que la víctima se encontraba sana y salva.

«Gracias a Dios las condiciones son buenas», dijo.

Anteriormente se informó que la Policía Metropolitana de la ciudad de Tangerang (Polres), Polda Metro Jaya, estaba buscando el paradero de un estudiante de la escuela secundaria Strada St Thomas Aquino, Karawaci, ciudad de Tangerang, Banten, con las iniciales MG (16) que perdido sin dejar rastro durante una semana.

«Sí, nuestro primer paso es recopilar datos. Casualmente, los escolares todavía están activos y recopilando información de sus padres», dijo el miércoles el comisionado de policía de la ciudad de Kasatreskrim Polres Metro Tangerang, Awaludin Tanur, en Tangerang.

Dijo que actualmente la policía se encuentra realizando una investigación para dar con el paradero de la víctima quien fue reportada como desaparecida hace una semana.

«Porque para acelerar la búsqueda, inmediatamente llevamos a cabo una investigación en el campo. Y el equipo está en el campo ahora mismo», dijo.

Para acelerar el proceso de investigación para la búsqueda de este estudiante de secundaria, su partido también examinó a varios testigos de los padres de la escuela.

«Seguimos realizando inspecciones hasta ahora. Para luego poder recopilar los datos», dijo.

Respondiendo a la cuestión de la implicación de redes de crimen organizado o el secuestro en el caso de la estudiante desaparecida, Awaludin no quiso especular sobre estas acusaciones.

Sin embargo, enfatizó, su personal se está concentrando actualmente en investigar el paradero del estudiante de secundaria.

«Todavía no. Porque cuando se trata de secuestros, normalmente se quiere algo del perpetrador. Por el momento no hay información al respecto, pero lo investigaremos más adelante», dijo.