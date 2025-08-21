National ucraniano sospechoso en Nord Stream explosiones arrestadas en Italia







Un ciudadano ucraniano, sospechoso de estar entre los coordinadores clave detrás de las explosiones submarinas de 2022 que dañaron el Transmisión Las tuberías gases entre Rusia y Alemania han sido arrestados en Italia, informados el jueves los fiscales federales alemanes.

El acusado, Serhii K, fue detenido durante la noche por la policía en Misano Adriatico, una ciudad cerca de la ciudad italiana de Rimini, dijeron las autoridades.

Las explosiones, que ocurrieron hace tres años el 26 de septiembre, causaron daños graves a las tuberías que fueron construidas para transportar gas natural ruso a Alemania a través del Mar Báltico. El sabotaje se produjo en un momento de mayor tensión geopolítica, ya que las naciones europeas intentaban reducir la dependencia de la energía rusa después de la invasión a gran escala del Kremlin de Ucrania.

Hasta ahora, las autoridades alemanas han mantenido un enfoque de labios apretados para la investigación en curso. Sin embargo, hace dos años, se detectaron rastros de explosivos submarinos en muestras tomadas de un yate que se buscó como parte de la sonda.

Según AP, los fiscales dijeron que Serhii K era parte de un grupo que plantó explosivos en las tuberías, y se cree que desempeñó un papel coordinador en la operación. Se sospecha que causa explosiones, participa en sabotaje anticonstitucional y destruye deliberadamente esencial infraestructura.

Los investigadores dijeron que el sospechoso y sus asociados utilizaron un yate que partió de la ciudad portuaria alemana de Rostock. La embarcación había sido contratada de una empresa alemana utilizando documentos de identificación forjados e intermediarios.

Sin embargo, los fiscales no revelaron detalles sobre las otras personas a bordo del yate, ni revelaron quién más podría haber estado involucrado en la trama más grande para sabotear las tuberías, informó AP.

Los ataques rompieron la tubería Nord Stream 1, que había sido la ruta principal de suministro de gas de Rusia a Alemania hasta Moscú Cerró los suministros a fines de agosto de 2022. El oleoducto Nord Stream 2 también se dañó, aunque nunca se había puesto en servicio: Alemania había detenido su certificación poco antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de ese año.

Rusia acusó a los Estados Unidos de orquestar las explosiones, una acusación fuertemente negada por Washington. Las tuberías de Nord Stream habían enfrentado las críticas de los Estados Unidos y sus aliados, quienes advirtieron que aumentaron la dependencia energética de Europa en Rusia.

En 2023, los informes en los medios de comunicación alemanes sugirieron que un grupo pro-Ukraine podría haber sido responsable del sabotaje. KyivSin embargo, ha negado categóricamente cualquier participación, y las autoridades alemanas han tratado el asunto con cautela.

Todavía no se ha confirmado cuando Serhii K será extraditado a Alemania, informó AP.

(Con entradas AP)





