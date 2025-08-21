Disney, Fox Hope Sports Services Push Streaming (pero no lastime el cable)

Disney y Fox dicen que dos nuevos servicios de transmisión de deportes deportivos Ese debut el jueves no está destinado a matar la televisión tradicional. Podrían hacerlo de todos modos.

Después de mantener la mayor parte de sus carteras deportivas en el cable, tanto Fox como Disney las liberan. Un amplio servicio de transmisión ESPN y una nueva oferta de banda ancha Fox One apunte a alcanzar las decenas de millones de «cortadores de cordón«Quien no se suscribe al cable o el satélite y que aún quisiera ver ESPNLas transmisiones o espectáculos de estudio de la NFL y la NBA, o los juegos MLB de Fox, los programas de Fox News o las selecciones de Fox Broadcast Network.

No importa las buenas intenciones de las empresas, existe un sentido creciente, estos nuevos servicios solo alentarán a aquellos que aún no han reducido su conexión con la televisión tradicional para que al menos consideren hacerlo. Fox One, por ejemplo, hace grandes juegos, así como los programas de Fox News, algunas de las piezas de contenido más vistas de la televisión, disponibles en vivo a medida que ocurren sin importar si el espectador usa una pantalla adjunta al televisor o un teléfono inteligente. ESPN poniendo todo, desde «Monday Night Football» hasta enfrentamientos de ACC en línea en una era en la que los principales operadores de cable pueden no querer distribuir cada una de sus muchas redes.

Los deportes y las noticias han sido «los últimos verdaderos holdotes» en dar el salto a la transmisión, dice Mike Proulx, vicepresidente y director de investigación de Forrester Research, y cualquier servicio de transmisión que incluya tal concentración de ellos «está marcando el comienzo de una especie de último clavo en el ataúd de Legacy TV».

Fox y Disney suplicarían diferir. Ambas compañías dicen que se han esforzado por no socavar sus suscripciones de cable y satélite.

«El ecosistema tradicional de MVPD sigue siendo importante. Esto ha sido muy importante para nuestro negocio históricamente, y seguirá siendo muy importante para nuestro negocio a medida que avanzamos», dice el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro. «Estamos ejecutando caminos paralelos aquí».

Incluso el CEO de Fox, Lachlan Murdoch, ha dicho que no quiere ver que la audiencia de cable de sus redes migre a la banda ancha. Al igual que ESPN, Fox está dando a los suscriptores tradicionales la oportunidad de obtener acceso a nuevas características y contenido de Fox One en línea, por lo que hay poca necesidad de soltar uno y obtener el otro. Con una base potencial de 65 millones de personas que no tienen acceso televisivo tradicional, hay muchos nuevos clientes para perseguir, dice Pete Distad, CEO de Fox One. Fox One y los distribuidores tradicionales «están vendiendo el mismo producto, en general», señala, y agregó que Fox no está tratando de socavar a las compañías de cable al precio. «No estamos haciendo esto a costa de la televisión de pago».

Los consumidores pueden no tener la misma lealtad a sus proveedores de televisión de pago que Disney y Fox. Una y otra vez en las últimas dos décadas, el sofá único se ha movido rápidamente a los sistemas que ofrecen sus favoritos de video de manera más conveniente. En las décadas de 2000 y 2010, estaban felices de recoger DVRS que les permitieron pasar por los descansos comerciales y ver sus programas en momentos de su propia elección. Los servicios de transmisión han demostrado ser aún más populares en los últimos años, con los consumidores cada vez más ansiosos por dejar caer el cable tradicional en favor de los lugares basados ​​en suscripción que pueden dejar y recoger como mejor les parecen, y no ser obligados a ver una excesiva excesiva de anuncios.

El deporte es un formato complicado para jugar en estos tiempos de lealtades de medios cambiantes. «Un gran evento deportivo se extiende a través de la demografía de todo tipo, y es uno de los últimos ejemplos restantes de programación que se realiza en vivo y se comparte en una gran audiencia al mismo tiempo», dice John Harrison, líder de crecimiento de medios y entretenimiento para EY Americas. Los fanáticos tolerarán la publicidad durante los juegos, dice, porque los comerciales aparecen típicamente durante los descansos naturales en la acción. Si se destinan más derechos deportivos a compañías como Amazon, Netflix y Apple, que no tienen viejos lazos para transmitir o televisión por cable, dice: «Puedes ver una aceleración total del corte de cordón» en el futuro no muy lejano.

Mientras tanto, la gente deja el cable de todos modos. Se proyecta que ESPN verá que sus suscriptores tradicionales de televisión de pago caigan a 57.9 millones en 2026, según datos de Kagan, una empresa de investigación de mercado que forma parte de S&P Global Intelligence, en comparación con 65.1 millones en 2024.

Los nuevos servicios pueden ayudar a mantener a flote el cable, sugiere Harrison, porque ambos permitirán que los clientes de televisión de pago tengan acceso a gran parte de su nueva tecnología. Tal decisión puede «alargar la pista» para las multitudes de televisión de pago, dice, pero su efectividad al hacerlo probablemente no se conozca por un año o dos.

También hay una posibilidad de que ESPN y Fox puedan aumentar el cable. Un puñado de acuerdos recientes ofrece a compañías como Charter Communications, uno de los mayores distribuidores tradicionales, la oportunidad de vender servicios de transmisión como Disney+. «De hecho, vamos a distribuir Fox One Potencialmente» a través de las compañías de cable con el tiempo, señala Distad.

Aun así, mover más deportes a la transmisión es una de las pocas formas en que las compañías de medios creen que podrán reclamar las grandes audiencias que una vez recolectaron a través de sus redes lineales. Los anunciantes quieren que esas multitudes se reúnan una vez más. A menos que las compañías de cable dejen de arrojar suscriptores, compañías como Disney y Fox tienen pocas opciones que trasladar eventos deportivos a donde están la mayoría de los globos oculares.

«Creo que hemos llegado al punto, realmente, donde las tendencias de corte de cordón y las perspectivas para el panorama televisivo de pago futuro han forzado el problema», dice Harrison. Las compañías de medios tienen que crear «un camino comprometido hacia la monetización de todo su contenido», y no pueden dejar deportes fuera de la imagen.