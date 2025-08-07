Nashville ‘emite a Kane Brown para el estreno de la serie

«9-1-1: Nashville «está trayendo un talento country serio para el estreno de la serie Music City-Set con un cameo de Singer Kane Brown, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Según ABC, Brown «demuestra heroico en una historia importante» en el primer episodio del nuevo spin-off «9-1-1», que debutó el jueves 9 de octubre a las 9 pm en ABC y está disponible para transmitir al día siguiente en Hulu.

Brown filmará una escena para el episodio, que se desarrolla durante una presentación de conciertos el jueves en Nashville.

Siguiendo los pasos de pie del «9-1-1» con sede en Los Ángeles y su spin-off de Texas ahora, «9-1-1: Lone Star», ahora, «,», Lone Star «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,»9-1-1: Nashville«Expande aún más el primer universo de drama de televisión de Ryan Murphy como» un procedimiento de alto octanaje sobre nuestros heroicos socorristas, así como su saga familiar de poder y glamour ambientado en una de las ciudades más diversas y dinámicas de Estados Unidos «.

«9-1-1: Nashville» está protagonizada por Chris O’Donnell, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley, Leann Rimes, Hailey Kilgore, Michael Provost, Juani Feliz y Hunter McVey.

La serie es producida por 20th Television (que ha sido el estudio detrás de la franquicia «9-1-1» desde antes de que se mudara de Fox a ABC) en asociación con Ryan Murphy Television. Los productores ejecutivos incluyen a los escritores Murphy, Tim Minear y Rashad Raisani (que servirán como Showrunner), así como O’Donnell, Brad Buecker, Brad Falchuk y la estrella de «9-1-1» Angela Bassett.

El lugar de invitado «9-1-1: Nashville» no es la primera vez que Brown aparece en una serie de televisión, o incluso en un procedimiento de emergencia de transmisión. Brown hizo su debut como actor en el «Fire Country» de CBS en 2023. También en la pantalla, Brown ha actuado como el anfitrión de los premios CMT tres veces.

Brown primero irrumpió en la escena musical en 2016 con su álbum debut homónimo, que lo ayudó a convertirse en el primer artista en liderar las cinco listas de country principales de Billboard simultáneamente.

Ha recibido múltiples nominaciones a los premios ACM, Billboard, AMA, CMT y People’s Choice, incluidas más recientemente, su reconocimiento por los Premios People’s Choice Country con una victoria del Premio de la Campeona del Country. Su cuarto álbum de estudio, «The High Road», está disponible ahora e incluye el éxito «Miles on It» con Marshmello, que tenía una carrera de 50 semanas en el número 1 en la lista de canciones de baile/electrónica de Billboard.

Brown es representado por Neon Coast y WME.