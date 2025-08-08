Naresh Mhaske de Shiv Sena términos Rahul Gandhi`s "robo de votación" observaciones "infantil"







Termina del líder del Congreso Rahul Gandhi`s Las acusaciones de «robo de votación» sobre la comisión electoral como «infantil», el diputado de Shiv Sena, Naresh Mhaske, dijo el jueves que las acusaciones se están nivelando a medida que el Congreso ha perdido una serie de elecciones, informó la agencia de noticias ANI.

Mhaske dijo que la oposición ganó más escaños durante las elecciones de Lok Sabha en Maharashtra.

«Durante las elecciones de Lok Sabha, ganaron escaños. Si queríamos hacer algunos aparejos, ¿por qué no hicimos eso durante el Elecciones de Lok Sabha? Esas elecciones fueron importantes para nosotros. Pero han perdido, por lo que están nivelando las acusaciones. Esto es infantil. ¿Por qué tenemos que prestar atención a eso? «, Le dijo a Ani.

Rahul Gandhi, quien es el líder de la oposición en Lok Sabha, el jueves hizo acusaciones de «votar chori».

Presentando la investigación del Congreso sobre la votación en la Asamblea de Mahadevapura en Karnataka durante las elecciones de Lok Sabha, Rahul Gandhi alegó «votación chori» (robo de votos) de 1.250 votos. Dijo que el Congreso lideró en todos los segmentos de la Asamblea, excepto Mahadevapura, donde el BJP obtuvo una gran ventaja.

«Nuestra encuesta interna nos dijo que ganaríamos 16 asientos en Karnataka; Ganamos nueve. Luego nos centramos en siete pérdidas inesperadas. Nos centramos en Mahadevapur … Todos los datos son 2024 datos de la Comisión Electoral; Los votos totales encuestados en el Lok Sabha fueron 6.26 lakhs. El BJP ganó con 6,58,915, asegurando un margen de 32,707. Pero luego miramos a Mahadevapura, donde el Congreso encuesta a 1,15,586 y BJP sondea 2,29,632. El Congreso gana todos los Vidhan Sabhas, pero este «, dijo el líder del Congreso, informó ANI.

«Encontramos 1,00,250 votos robados. Robados de cinco maneras diferentes. Votantes duplicados, direcciones falsas e inválidas, y votantes a granel en una sola dirección, en un edificio con 50-60 personas que viven. Pero cuando vamos allí, sin registro de esas personas que viven allí. Una familia que vive en esa casa», agregó, informó ANI.

Respondiendo a las acusaciones, el Director electoral de Karnataka escribió al Lok Sabha Lop y le pidió que presentara una declaración bajo la Regla 20 (3) (b) de registro de Reglas de Electores, 1960, junto con los nombres de los supuestos votantes duplicados para iniciar procedimientos.

«Se entiende que durante una conferencia de prensa celebrada hoy (7 de agosto), usted había mencionado la inclusión de electores no elegibles y la exclusión de electores elegibles en las listas electorales citadas en el párrafo 3. Se le solicita amablemente firmar y devolver el Declaración/Oath encerrado bajo la Regla 20 (3) (b) de las reglas de registro de los electores, 1960, junto con el nombre (s) de las seses (s). iniciado «, dijo el CEO de Karnataka, informó ANI.

«Como se sabe, las rollos electorales se preparan de manera transparente, según la representación de la Ley de personas, 1950, el registro de las Reglas de Electores, 1960 y las instrucciones emitidas por el Comisión electoral de la India de vez en cuando «, agregó el CEO del estado.

