Los miembros del destacamento 88 son supuestamente secuestrados y perseguidos, ¿quién es el culpable?

Yakarta, Viva – Casos supuestos secuestro Y persecución contra miembros de destacamento especial o Densus 88 La policía anti -terrorista con el brigadier FF inicial está siendo investigada por la policía metropolitana de Yakarta.

Organizador diario o PLH. Jefe de la Sección de Información Legal de los Fiscales de los Altos Fiscales de Yakarta (Kasipenkum), Rans Fismy admitió que su partido había recibido una orden para el inicio de la investigación o SPDP de la Policía Regional de Metro Jaya con respecto a este caso desde el 30 de julio de 2025.

«SPDP ingresó aquí el 30 de julio de 2025 relacionado con el presunto secuestro y persecución», dijo a los periodistas el viernes 8 de agosto de 2025.

Tampoco desestimó la cifra reportada en el caso llamado Ferry Yanto Hongkiriwang. En cuanto a la información sobre la información, el presunto secuestro ocurrió el 25 de julio de 2025. Inicialmente, el brigadier FF fue atrapado acechando el almuerzo del ferry con alguien en el Hotel Borobudur de Bogor Cafe, Sawah Besar, Central Yakarta.

Sin aceptar, el ferry criticó el teléfono celular de Brigadier FF. Luego informó a uno de los funcionarios de TNI y luego no mucho después de un miembro del Bais Tni a la ubicación trajo a Brigadier FF. Dos presuntamente celebrados hace unos días fueron liberados después de la comunicación de la Policía Nacional y los Funcionarios de Bais.

Mientras tanto, presidente de la vigilancia policial indonesia (IPW) Sugeng Teguh Santoso dijo Jampidsus hace, Febrie Adriansyah supuestamente estuvo involucrado en este caso.

«Pero la existencia de casos de persecución y secuestro asociado con el hermano de FYH, que fue seguido por el desapego y luego (miembros) fue capturada por miembros de Bais a pedido de FYH, quien supuestamente fue apoyado por Jampidsus no fue negado, el informe policial estaba allí», dijo Sugeng.

Según él, este caso debe ser investigado a fondo. Porque, según la información obtenida por Sugeng, FYH es un corredor de casos.

«Debido a que según la información obtenida por IPW, los resultados del examen FYH han revelado una información importante sobre la supuesta práctica de los corredores de casos. Bueno, el corredor de este caso debe ser explorado», dijo Sugeng.