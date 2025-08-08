Iwan Fals e Isyana Sarasvati Duet The Last Flower para la banda sonora de la película Panji Skull

Yakarta, Viva – Para el momento película animación Cráneo de PanjiFalcon Pictures presenta una sorpresa especial para los conocedores de cine y música en el país. Dos músicos de cruzación cruzada, Iwan Fals Y Isyana SarasvatiOficialmente colaboró con la legendaria canción «Last Bunga» de Bebi Romeo como la larga y esperada maintrack de la película.

El último arreglo de la canción «Last Flower» se organizó con un matiz emocional profundo, describiendo la complejidad del personaje de Panji, un guerrero que tuvo que soportar la maldición de la magia negra después de perder su verdadero amor. Esta canción no es solo el acompañamiento de la historia, sino que se convierte en el puente interno que conecta a la audiencia con la lucha interna de Panji, el personaje principal expresado por Denny Sumargo en la película hecha por el director Daryl Wilson. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Frederica, como productor de Falcon Pictures, explicó que la selección de canciones y colaboradores no era una decisión casual.

«Queremos que la banda sonora de Skull Panji no solo apoye la historia, sino que también hable directamente con los corazones de la audiencia. La última canción de las flores es un símbolo del alma de Panji que perdió su dirección por amor y culpa. En nuestra opinión, solo Iwan Fals e Isyana pueden transmitir esa profundidad. Esta es una canción para aquellos que han perdido. 2025.

La experiencia personal es una de las razones fuertes detrás de la participación de Iwan Fals en este proyecto. En su declaración, la leyenda musical del país transmitió una reflexión profunda.

«Cuando se me ofrecía cantar la última flor con Isyana, me conmovieron de inmediato. Por cierto, unos años antes de que explotara esta canción, mi hijo, mi hermana, mi padre murieron, así que para mí esta canción se tocó. Y cuando estaba asociado con la trágica historia de Banner, se sintió más profundo. Esto no solo cantaba, sino que transmitió un sentido de dolor incluido en el alma», dijo Iwan Fals, llena de reflexión.

Isyana Sarasvati también compartió su impresión personal de esta canción, así como un gran desafío para traer obras que ya tienen un lugar especial en los corazones de muchas personas.

«Ya conozco esta canción de I Was A Child. Siento que esta es una de las canciones de Balads indonesias más buenas en el trabajo, letras, en el arreglo, Originali se ha casado y su vida es realmente ardiente. Esto es realmente tarea, y mucho menos poner mi vida en la canción que ya existe.

La película de Skull de Panji es una adaptación animada de la clásica historia indonesia, que presenta votos de actores y actrices famosos como Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy y las ginting de la Tanta. La película está programada para emitirse simultáneamente en todos los teatros indonesios a partir del 28 de agosto de 2025.

Mientras tanto, la última versión de The Last Flower Song comenzará a estar disponible en varias plataformas de música digital a partir del 7 de agosto de 2025. Como complemento, Falcon Pictures también lanzó un videoclip exclusivo que presenta una serie de escenas emocionales de la película Panji Tengkorak, fortaleciendo aún más los matices trágicos y significativos presentados por la canción.