La tarifa masiva del 50 por ciento de los Estados Unidos sobre las exportaciones farmacéuticas indias podría alcanzar las ganancias







Imponer aranceles a la industria farmacéutica afectará significativamente las ganancias de Compañías farmacéuticas indiasSegún un informe de SBI Research, se dirigen al mercado de SBI Research, según un informe de SBI Research.

El informe destacó que si el presidente de los Estados Unidos también impone aranceles del 50 por ciento a las exportaciones farmacéuticas indias, las ganancias de las compañías farmacéuticas pueden disminuir entre un 5 y un 10 por ciento en el año fiscal 26.

Esto se debe a que muchas grandes compañías farmacéuticas indias obtienen entre el 40 y el 50 por ciento de sus ingresos totales del mercado estadounidense.

SBI declaró que «un posible arancel del 50 por ciento en las exportaciones farmacéuticas puede alcanzar las ganancias de las compañías farmacéuticas en un 5 por ciento, 10 por ciento en el año fiscal 200, ya que muchos ingresos de las grandes compañías farmacéuticas de EE. UU. En el rango del 40-50 por ciento».

En el año fiscal 2015, alrededor del 40 por ciento de las exportaciones farmacéuticas de la India fueron dirigidas a los Estados Unidos. La participación de la India en las importaciones farmacéuticas totales de los Estados Unidos fue del 6 por ciento en 2024.

Un posible arancel del 50 por ciento en las exportaciones farmacéuticas también reducirá la competitividad de los productos indios en el mercado farmacéutico más grande del mundo y creará presión sobre los márgenes de ganancias, ya que las empresas pueden no poder transmitir mayores costos para los consumidores.

El informe señaló que India ha sido una piedra angular de la cadena de suministro global para medicamentos asequibles y de alta calidad, particularmente medicamentos oncológicos que salvan la vida, antibióticos y tratamientos para enfermedades crónicas. En el mercado genérico de medicamentos, India suministra casi el 35 por ciento de la Requisitos farmacéuticos de EE. UU..

Si los EE. UU. Cambiaran la fabricación y la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) a otros países o instalaciones domésticas, la transición tomaría un mínimo de tres a cinco años para lograr una capacidad significativa, agregó el informe.

El informe también señaló que el gasto de salud por persona por año en el A NOSOTROS Es alrededor de USD 15,000, y con la participación del 35 por ciento de la India en el suministro de medicamentos genéricos, es probable que cualquier arancel tenga un impacto significativo en los ciudadanos estadounidenses al aumentar los costos de medicina.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente