Menperin presentó un presupuesto adicional de RP 1.46 billones en 2026, consulte los detalles

Yakarta, Viva – Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, presentó presupuesto adicional ascendiendo a RP 1.46 billones para el techo de asignación de presupuesto del año 2026.

Leer también: Aunque el objetivo de los ingresos estatales en 2026 está aumentando, Sri Mulyani promete que no hay un nuevo impuesto



En una reunión de trabajo conjunta de la Comisión VII de la Cámara de Representantes VII el miércoles 3 de septiembre de 2025, AGUS explicó que el propósito de presentar este presupuesto adicional era financiar 222 actividades estratégicas, que se consideraban que eran capaces impacto directamente en el sector industrial.

«El presupuesto adicional de RP 1.46 billones está destinado a financiar 222 actividades estratégicas, que pueden tener un impacto directo en la aceleración del desarrollo del sector industrial», dijo Agus, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Astra Pede Boss El mercado nacional de automóviles se ha recuperado en 2026, considere el indicador





Ministro de la Industria Agus Gumiwang Kartasasmita

El techo presupuestario del Ministerio de Industria en 2026 se estableció en Rp 2.5 billones, con una fuente de financiación de Pure Rupiah de RP 2.08 billones, ingresos estatales no contax (PNBP) de RP 69.9 mil millones y la Agencia de Servicio Público (BLU) de RP 342.4 mil millones.

Leer también: Comprar 3 kg de GLPG debe usar NIK de 2026



«De modo que con la propuesta de presupuesto adicional, se espera que el límite de asignación de presupuesto total para el Ministerio de Industria en 2026 sea RP 3.96 billones», dijo.

Para obtener información, el presupuesto adicional se dirigirá más tarde a las principales actividades del Ministerio de Industria, incluso para la tenencia de la exposición internacional inapromio 2026 en Rusia por el monto de Rp 202.5 mil millones.

Luego, para la adquisición de equipos de laboratorio que respaldan la determinación de SNI de RP 185 mil millones, y la adquisición de instalaciones de educación vocacional e infraestructura de RP 120.09 mil millones.

Luego hay cinco para el programa de recursos naturales de la transmisión y el desarrollo de la industria prioritaria de RP 113 mil millones, el Programa de Desarrollo de la Industria Pequeña y Media (IKM) a través de la certificación de la adopción de tecnología de la asociación, así como el financiamiento del mercado y el acceso de 107 mil millones de RP.

Además, es decir, para el programa de reestructuración de máquinas y equipos de RP 101.85 mil millones, el programa industrial de educación vocacional vocacional e implementación de educación media fue de 76.25 mil millones de rp, y la capacitación vocacional del sector industrial prioritario de RP 53.90 mil millones.